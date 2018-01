Blahová sa zrejme pokúsila o únos dieťaťa, tvrdí Tomanová. Poslankyňa to odmieta

Poslankyňa parlamentu Natália Blahová (SaS) mala v piatok prekročiť právomoci verejného činiteľa. Vyplýva to z vyhlásenia komisárky pre deti Viery Tomanovej. Stať sa tak malo na základnej škole v Jakubove v okrese Malacky, do ktorej sa dostavila poslankyňa spolu s matkou jednej žiačky a s údajnou sociálnou pracovníčkou a dvoma šoférmi. Podľa ich tvrdení prišli odobrať maloleté dievčatko z rúk otca a riaditeľke školy mali tvrdiť, že sú zo sociálky.

V škole bol aj otec dievčatka, ktorý je tam zamestnaný ako asistent učiteľa. Práve v tom čase bol s dcérou v triede. Riaditeľka ich oboch vyzvala, aby vyšli z učebne, kde už čakala Blahová s ostatnými.

Ako to vidí Tomanovej úrad

Tomanová opisuje, že dievčatko všetkým zreteľne hovorilo, že s mamou nechce nikam ísť. Na chodbe sa malo ukrývať za otcom. Sociálna pracovníčka sa ju mala snažiť viackrát odobrať od otca. Ohradil sa však a dcéru bránil. Pýtal sa, či ide o výkon súdneho rozhodnutia, matka a jej sprievod neodpovedali, odvolávali sa na papier a tvrdili, že prišli maloletú odobrať otcovi.

V tejto situácii ju otec chcel zaviesť späť do triedy, v čom mu však zabránili. Dievčatko malo kričať, preto ju chcel odviezť domov. Pri odchode zo školy sa do incidentu zapojil aj starý otec dieťaťa. Podľa vyhlásenia komisárky mali šoféri starého otca napadnúť, odstrkávali ho a udreli do hrude a ramena. Dcéra po celý čas plakala a kričala, aby ich nechali, že chcú ísť preč.

Poslankyňa Blahová mala prenasledovať otca s dcérou až domov. Medzitým privolali políciu a šoféri ihneď odišli. Jeden z policajtov sa dieťaťa spýtal, či chce ísť s mamou, a to odmietlo. „Policajt reagoval v rámci svojich kompetencií, nič viac nemohol urobiť,“ píše sa v Tomanovej vyhlásení. Podľa nej osoba, ktorá sa vydávala za sociálnu pracovníčku, má byť Blahovej asistentkou. Úrad Komisára pre deti požiadal príslušný sociálny úrad, aby preveril účasť pracovníčky na výkone rozhodnutia. Sociálka však potvrdila, že žiaden ich zamestnanec sa v danom čase a na danom mieste nezúčastňuje súdneho rozhodnutia.

Tomanovej úrad dodáva, že ešte pred touto udalosťou evidovali podnet tak zo strany otca, ako aj matky.

Blahová tvrdí, že iba pomáhala nešťastnej matke

Poslankyňa Blahová vo svojej reakcii uviedla, že v Jakubove pomáhala matke domôcť sa spravodlivosti a naplniť súdne rozhodnutie, podľa ktorého mala matka stráviť víkend s dcérou. Otec sa podľa Blahovej odmietol súdnemu rozhodnutiu podriadiť a práve on mal celý konflikt vyvolať.

Samotná matka dieťaťa si ju mala prizvať ako morálnu podporu. Policajti situáciu na mieste vraj nedokázali riešiť. „Matka podala v tejto súvislosti trestné oznámenie na otca a starého otca maloletej za zadržiavanie dieťaťa a absolútne odopieranie styku s matkou,“ uvádza v stanovisku poslankyňa Blahová.

Ako dodala, detská ombudsmanka Tomanová namiesto toho, „aby chránila práva dieťaťa a zákon, znova si rieši svoje osobné politické stigmy a vybavuje si účty so svojimi oponentmi,“ medzi ktorých sa ráta aj Blahová. Poslankyňa SaS v minulosti kritizovala Vieru Tomanovú za „zľahčovanie situácie detí v centre Čistý deň a nadŕžanie tamojšiemu manažmentu, ktorý kryl ich sexuálne zneužívanie,“ uvádza sa v stanovisku.