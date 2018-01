Horskí záchranári varujú pred ľadom

Vo Vysokých Tatrách sa neodporúča pohyb nad chaty. Zrážkovou činnosťou sa môže na chodníkoch vytvárať ľadová glazúra. V Nízkych Tatrách odporúča HZS zimný turistický výstroj. Na niektorých turistických chodníkoch tu po veternej kalamite prebieha ťažba dreva.

Na podkladovom snehu v Západných Tatrách vytvoril mrznúci dážď ľadovú kôru. „Stále tu platí lokálna hrozba doskových lavín,“ upozorňujú horskí záchranári.

Padajú základové lavíny

Turisticky značený chodník popod Stoh v Malej Fatre je zatvorený. Žlto značený turistický chodník traverz sedlo za Hromovým na chatu Chleb je pre turistov tiež neprístupný. V nižších polohách sa na chodníkoch nachádza nesúvislá vrstva snehu a ľadu. „Hrebeň Malej Fatry je zľadovatený, preto sa neodporúčajú túry bez stúpacích želiez a cepínu,“ informuje stránka HZS. Rovnaké podmienky sú aj vo Veľkej Fatre.

Vplyvom viacdňového oteplenia a dažďa padajú v Lučanskej Malej Fatre základové lavíny. Ferrata je otvorená, ale od 800 metrov nad morom je zasnežená a zľadovatená. Podľa horských záchranárov hrozí samovoľné spúšťanie splazov zo strmých svahov nad ferratou.

V Raji je uzavretá ferrata v rokline Kyseľ

Turistické chodníky a tiesňavy Slovenského raja sú otvorené a schodné. Uzavretá je len ferrata HZS v rokline Kyseľ. „Odporúčame použiť turistické mačky, prípadne čakan alebo lyžiarske paličky,“ uvádza sa na stránke. Pre túry na Babiu horu a Pilsko v Stredných Beskydách odporúčajú horskí záchranári paličky a mačky alebo protišmykové návleky.

V Kremnických vrchoch je v polohách nad 800 metrov nad morom súvislá vrstva snehu do 40 centimetrov. Vzhľadom na nepriaznivé podmienky a vysoké riziko úrazu sú v zimnom období uzatvorené via ferratové cesty Trubačova veža a Výzva. Via ferratová cesta Komín, náročnosť C, je vzhľadom na aktuálne podmienky ako jediná otvorená.

V Smutnom sedle pomáhali mužovi

HZS prijala v sobotu krátko po poludní informáciu od turistu v Západných Tatrách, že z hrebeňa medzi Plačlivým a Smutným sedlom, smerom na južnú stranu, videl spadnúť muža. S turistom nemal žiadny vizuálny ani zvukový signál. HZS informovala o udalosti na oficiálnej internetovej stránke.

Na miesto vyrazili dvaja dobrovoľní horskí záchranári zo Žiarskej chaty a zároveň bola o súčinnosť požiadaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby zo Žiliny. Tá vyzdvihla na heliporte ďalšieho člena HZS a smerovali za pozemnou skupinou. „Turista slovenskej národnosti vo veku 49 rokov bol lokalizovaný, po páde dlhom približne 200 metrov utrpel poranenie dolnej končatiny,“ uvádza sa na stránke. Následne ho pomocou vrtuľníka v trojrohej sedačke evakuovali z terénu.

Po pristátí na heliporte v ústí Žiarskej doliny zraneného turistu preložili na palubu vrtuľníka a letecky transportovali do nemocnice v Liptovskom Mikuláši, informovali horskí záchranári.