Úprava kompetencií sestier je významným posunom, tvrdí rezort zdravotníctva

Tá poukazuje na to, že rezort im v pripravovanej vyhláške nedal všetky kompetencie, ktoré im sľúbil, a o ich úprave chce ešte diskutovať. Snahu urobiť v právomociach poriadok však komora víta, pretože na to tlačila dlhodobo.

„Sme presvedčení, že návrh vyhlášky, je významným posunom oproti súčasnému stavu,“ povedala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. Dokument je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní, úprava kompetencií by mohla platiť od polovice februára tohto roka.

Rezort pripomína, že vyššie právomoci im stanovil už aj od začiatku tohto roka. „Od 1. januára im schválená legislatíva umožňuje predpisovať presne zadefinované zdravotnícke pomôcky, napríklad obväzy, vkladacie plienky, plienkové nohavičky, fixačné nohavičky, urinálne vrecká, podložky pod chorých či gázové kompresory,“ povedala Eliášová.

Navrhovanou úpravou kompetencií chce však rezort urobiť poriadok v právomociach podľa vzdelania a dosiahnutej praxe sestier. Vyžadovala si to podľa neho aplikačná prax.

Chceli vystavovať recepty

Podľa vyhlášky budú môcť sestry po novom odporúčať voľnopredajné lieky, niektoré dietetické a zdravotnícke pomôcky. Tiež na základe indikácie lekára odstrániť stehy, zaviesť žalúdočné a dvanástnikové sondy či kanylu do periférnej žily. Podľa ich vlastného posúdenia budú môcť podávať lieky na tlmenie bolesti a lieky na zníženie telesnej teploty v dávke predpísanej lekárom.

Sesterská komora by však ešte bola za to, aby sestry s pokročilou praxou dostali aj právomoc vystavovať recepty niektorých druhov liekov a dietetických potravín pre vybrané skupiny pacientov. Komora tiež tlačí na to, aby sestra na akútnych pracoviskách mohla odsávať sekréty u pacientov so zaistenými dolnými dýchacími cestami. Takisto navrhuje, aby sa sestry podieľali na realizácii výkonov v oblasti telemonitoringu a telemedicíny.

Komora si však napriek výhradám snahu rezortu o úpravu kompetencií váži. „Doterajšia prax bola taká, že mnohé vykonávané činnosti sestier boli často na hrane zákona pre nedostatočnú legislatívu,“ povedala šéfka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová. Úprava právomocí môže podľa nej byť motiváciou pre súčasné sestry ostať v systéme.