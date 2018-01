Pravicová koalícia môže mať v Nitrianskom samosprávnom kraji väčšinu, v SMK sa ešte nerozhodli

Pre TASR to potvrdil Daniel Balko, ktorý je členom vyjednávacieho tímu za Slovenskú demokratickú koalíciu (SDK) v NSK tvorenú stranami SaS, KDH, NOVA, Šanca a OKS.

Podľa jeho slov v súčasnosti nič nebráni vzniku koalície, ktorá by v 54-člennom Zastupiteľstve NSK mala 30-člennú väčšinu. Okrem SDK by ju mali tvoriť nezávislí poslanci a SMK. „Na rokovaní u pána Belicu sme si vyjasnili všetky detaily a dali odpovede na všetky otázky. My sme spravili pre vznik koalície maximum.

Som presvedčený, že nám už v ceste nestoja nijaké prekážky a spoločne naplníme vôľu občanov, ktorí vo voľbách jednoznačne dali najavo, že si v Nitrianskom kraji želajú zmenu," uviedol Balko. Ako vysvetlil, koalícia nevzniká na princípe dohody strán, ale konkrétnych poslancov.

Jeho slová potvrdil aj nezávislý poslanec Peter Oremus. Podľa jeho slov sú nezaradení poslanci pripravení vstúpiť do vznikajúcej koalície a v najbližších dňoch podpísať spoločné programové vyhlásenie. „Voliči sa vyjadrili jasne. Chcú zmenu.

V Zastupiteľstve NSK podstatne vzrástol počet nezávislých poslancov aj zástupcov pravicových strán. Je to vôľa občanov, ktorí svojim hlasovaním dali najavo, že chcú takúto koalíciu. Ja za seba a ľudí okolo mňa môžem povedať, že sa určite budeme snažiť, aby občania zmenu k lepšiemu reálne pocítili," povedal Oremus.

Jedinou stranou, ktorá sa zatiaľ o vstupe do koalície definitívne nerozhodla, je SMK. Podľa Balka boli jej členovia aj na pondelkovom stretnutí s predsedom NSK, kde sa už o koalícii a jej väčšine v krajskom parlamente hovorilo. Krajský poslanec za SMK Tihamér Gyarmati však pre TASR uviedol, že orgány strany ešte o vstupe do koalície nerozhodli.

„Uzniesli sme sa, že so stranami súčasnej vládnej koalície do formálnej spolupráce nepôjdeme. Rozhodnutie o vstupe do prípadnej pravicovej koalície ešte nepadlo. Budeme o tom rokovať počas víkendu, prípadne začiatkom budúceho týždňa. Do najbližšieho rokovania krajského zastupiteľstva, ktoré je koncom januára, sa určite vyjadríme," povedal Gyarmati.