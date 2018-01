Kaliňák chce o pomoc pri vydaní Kosíka poprosiť aj zahraničných kolegov

Minister vnútra Robert Kaliňák chce osloviť aj svojich zahraničných rezortných kolegov v súvislosti s vydaním Ľuboša Kosíka. Potvrdil to po rokovaní vlády.

Kosík sa momentálne nachádza vo väzení v Mali, Slovensko žiada o jeho vydanie, ale nemá s touto africkou krajinou uzavretú žiadnu zmluvu o vydávaní osôb. Kaliňák dnes vysvetlil, že chce rokovať s kolegami, ktorí majú historicky nadštandardné vzťahy s Mali, nespresnil však konkrétne mená.

Mohlo by to byť Francúzsko, keďže Mali je jeho bývalou kolóniou. Šéf rezortu vnútra však upozornil, že je predčasné sa k tomu podrobne vyjadrovať, keďže druhé krajiny môžu odmietnuť vstupovať do prípadu. Minister tiež potvrdil, že aj predstavitelia ministerstva zahraničných vecí budú cez svoje linky tlačiť predstaviteľov Mali k tomu, aby Kosíka vydali.

Bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby Ľuboš Kosík, ktorý sa podieľal na únose Michala Kováča ml. a momentálne sa nachádza vo väznici v Mali, trpí vážnymi zdravotnými ťažkosťami. To, či a kedy ho vydajú na Slovensko, je na rozhodnutí tamojšieho ministra spravodlivosti. Kosík poslal denníku SME vyhlásenie o tom, že únos Michala Kováča mladšieho osobne nariadil vtedajší šéf SIS Ivan Lexa.

Ešte v decembri však pre denník potvrdil, že bol jedným z piatich členov komanda, ktoré v roku 1995 unieslo syna vtedajšieho prezidenta Michala Kováča. Kosíka chce Slovensko dostať na Slovensko aj preto, aby ho mohli v tomto prípade vypočuť. Zadržali ho v Mali v novembri 2016 na základe medzinárodného zatykača. Zo Slovenska ušiel po tom, ako ho Najvyšší súd SR v lete toho roku uznal za vinného v kauze falšovania zmeniek voči bývalému obchodnému partnerovi Ľubomírovi Farenzenovi.