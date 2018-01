Osemročné gymnáziá bojujú s kvótami

Dôvodom zmien sú kvóty pre osemročné gymnáziá, od septembra malo na ne nastúpiť iba päť percent študentov. Ministerka školstva Martina Lubyová (nom. SNS) však už oznámila, že plánuje túto kvótu zdvojnásobiť. Pre Bratislavu, kde aktuálne navštevuje osemročné gymnáziá asi 19 percent žiakov, je to stále málo.

Na škrty upozornili opoziční poslanci. „V Bratislave vydal okresný úrad rozhodnutia, ktoré považujeme za nespravodlivé a diskriminačné. Kým pri štátnych a súkromných osemročných gymnáziách rozhodli iba o miernom znížení počtu nových žiakov, pri šiestich cirkevných gymnáziách nepovolil okresný úrad otvorenie prvej triedy až v piatich zo šiestich škôl,“ povedala Veronika Remišová, poslankyňa za OĽaNO.

Žitňanská: Hrozí im likvidácia

O diskriminácii v prípade rozhodnutia hovorí aj europoslankyňa Jana Žitňanská (NOVA). Podľa jej slov hrozí súkromným a cirkevným osemročným gymnáziám likvidácia. Na sociálnej sieti zverejnila čísla, ako by sa mali počty prijatých žiakov meniť. Podľa tohto dokumentu budú môcť cirkevné gymnáziá prijať o takmer 88 percent detí menej ako vlani. Kým v roku 2017 to bolo 212 žiakov, tento rok to bude len 26 – toľko ich môže prijať Gymnázium Matky Alexie. Výrazný pokles zaznamenali aj súkromné školy, vlani mohli prijať 126 detí, teraz len 52. Ide tak o takmer 59-percentný úbytok. Skresať počet žiakov budú musieť aj štátne školy, no len o 25,6 percenta – zo 625 na 465.

„Obraciam sa na ministerku školstva, aby takejto diskriminácii zamedzila,“ napísala europoslankyňa na sociálnej sieti. Poukázala na to, že jedným z gymnázií, ktoré dostali „stopku“ je aj gymnázium CENADA, ktoré navštevujú deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – mimoriadnym nadaním či autizmom resp. Aspergerovým syndrómom.

Výrazne menej žiakov – 22 namiesto vlaňajších 60 – bude môcť prijať napríklad aj Gymnázium pre mimoriadne nadané deti na Teplickej ulici. Táto škola sa v poslednom hodnotení neziskovky INEKO umiestnila spomedzi slovenských gymnázií na prvom mieste.

Lubyová sa stretne s Drobom

Ministerstvo školstva na otázky Pravdy reagovalo konštatovaním, že určovanie počtu tried a žiakov pre osemročné gymnáziá patrí do kompetencie odborov školstva na jednotlivých okresných úradoch a tie podliehajú rezortu vnútra. „Ministerstvu školstva neprináleží kritériá pripomienkovať, v tejto oblasti vystupuje ako odvolací orgán. V prípade, ak mu budú doručené odvolania, bude sa nimi zaoberať,“ uviedol komunikačný odbor rezortu školstva.

Ministerka školstva Martina Lubyová (nom. SNS) po stredajšom zasadaní vlády avizovala, že v najbližšom čase bude iniciovať stretnutie s bratislavským županom Jurajom Drobom (SaS), pretože ide o školy v Bratislavskom kra­ji.

Šéf rezortu vnútra Robert Kaliňák (Smer) povedal, že výber sa robil na základe záujmu žiakov. „O štátne gymnáziá v Bratislave, ktorých je päť, malo záujem viac ako 1 100 žiakov. Cirkevných gymnázií je šesť a záujemcov bolo 400,“ vyhlásil.

Jeho hovorkyňa Andrea Dobiášová pre Pravdu doplnila, že rezort vnútra nesúhlasí so znižovaním kvót v prvých ročníkoch na osemročných gymnáziách. „Ak v budúcnosti parlament bude rozhodovať o zvýšení kvót, budeme prví, ktorí budú hlasovať za. Osemročné gymnáziá považujeme za výhodné v tom, že v zložitom období mladý človek nemusí prechádzať z jednej školy na druhú,“ dodala.

Nadšení nie sú ani rodičia. Martin Babík poslal na osemročné gymnázium v rámci cirkevnej Spojenej školy de La Salle v Rači svoje dve deti a rovnako by chcel postupovať aj pri treťom potomkovi. S kvalitou vzdelávania je veľmi spokojný, neskrýva preto svoje rozčarovanie z toho, že škole nepovolili v budúcom roku prvý ročník "Obmedzili nám tým slobodu rozhodovania.

Vnímame to ako nespravodlivé a diskriminačné. Osobne si myslím, že úradníci, ktorí o tom rozhodovali, si neuvedomovali, čo urobili. Môžem to vyjadriť žargónom – každý si prihrieva svoju polievočku. Aj oni, pretože zastupujú štátne školy. Zabudli pritom, že niektoré polievky odložili do mrazničky," nazdáva sa nespokojný otec.