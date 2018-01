Za tragickú naháňačku majú obviniť aj policajta

Hrozí mu väzenie až do piatich rokov. Vodič auta je už obžalovaný a bude čeliť hrozbe dvojročného trestu. Naďalej ostáva vo väzbe. Kedy sa postaví pre súd, zatiaľ nie je známe.

Tragédia sa odohrala vlani v lete krátko po polnoci. Policajná hliadka si na križovatke všimla auto a v ňom známeho „nevodiča“, 19-ročného Michala, ktorý mal v tom čase už tretíkrát zákaz šoférovať. Rozhodli sa ho zastaviť a skontrolovať. Na ich signalizáciu odpovedal zrýchlením a riskantným manévrom. Začala sa naháňačka s výstražnou, a následne aj ostrou streľbou, ktorá sa skončila haváriou. Až potom policajti zistili, že v aute boli ďalší traja ľudia. Jeden z nich – 17-ročný Tomáš, bol postrelený a zraneniam na mieste podľahol. Časť verejnosti z jeho smrti vinila bezohľadného šoféra, iní ukazovali na neprimeranú a nezvládnutú streľbu.

Nie len šofér, ale aj policajt

Zodpovednosť však pravdepodobne ponesie nielen šofér, ale aj strieľajúci policajt. Pre opakovane porušený zákaz šoférovať sa bude Michal z okresu Zlaté Moravce čoskoro zodpovedať pred súdom. „Dňa 4. januára 2018 bola v predmetnej veci podaná na Okresný súd Žiar nad Hronom obžaloba pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia,“ povedala hovorkyňa Krajského súdu v Banskej Bystrici Nina Spurná. Pripomenula, že obžalovaný si na súd počká vo väzbe.

Služobný zákrok a postup policajta preverovala inšpekcia ministerstva vnútra. Jej vyšetrovateľ začal trestné stíhanie za trestný čin usmrtenia z nedbanlivosti. Vyšetrovací spis dvakrát preskúmavala aj Generálna prokuratúra. Ešte v septembri žiadala o doplnenie dokazovania. Po druhej kontrole by malo nasledovať vznesenie obvinenia. „Prokurátor trestného odboru Generálnej prokuratúry dňa 11. januára 2018 uložil prokurátorovi Krajskej prokuratúry Banská Bystrica zabezpečiť určenie trestnej zodpovednosti voči konkrétnej osobe,“ povedala pre Pravdu hovorkyňa Generálnej prokuratúry Andrea Predajňová.

Odborník na trestné právo, ktorý nechce byť menovaný, hovorí, že takýto pokyn Generálnej prokuratúry by mal viesť k obvineniu. „Ak krajskému prokurátorovi bolo nariadené vyvodenie trestnej zodpovednosti, znamená to, že by mal zabezpečiť začatie trestného stíhania voči konkrétnej osobe,“ vysvetľuje s tým, že aj keď sa to nedá bez znalosti spisu povedať s určitosťou, nasledovať by malo obvinenie strieľajúceho policajta.

Bazovský: Streľba mohla ohroziť aj okoloidúce vozidlo

Policajt zatiaľ obvinený nebol. Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici ešte pokyn z Generálnej prokuratúry nedostala a vyjadrí sa až po jeho doručení. Či je dotyčný policajt stále v službe a aké výsledky ukázal znalecký posudok z odboru balistiky, sme sa od ministerstva vnútra nedozvedeli. „Vyšetrovateľ v prípade zatiaľ nerozhodol, informácie poskytneme, až keď to vyšetrovateľ a situácia vo vyšetrovaní dovolí,“ uviedla hovorkyňa rezortu vnútra.

Podľa dopravného analytika Jána Bazovského by policajt nemal použiť zbraň, ak tým neodôvodnene ohrozí život či zdravie iných osôb. „V prvom rade treba skúmať, či konanie prenasledovaného vodiča bolo také, že na jeho zastavenie bolo treba použiť zbraň. Vyšetrovateľ by sa mal vysporiadať aj s tým, či použitie zbrane bolo adekvátne na jeho zastavenie a či by táto streľba vôbec mohla znefunkčniť auto,“ povedal Bazovský s tým, že streľba na unikajúce auto z väčšej vzdialenosti mohla ohroziť aj nejaké protiidúce vozidlo. Podľa neho je teda sporné, či mala v takomto prevedení zmysel.

Uplynulý víkend strieľali policajti v podobnom prípade hneď dvakrát. V sobotu v obci Lieskovec pri Zvolene vodič Marián J. zastavil až po tom, čo utrpel strelné zranenie. V jeho aute našli značné množstvo konope. Na druhý deň sa po naháňačke v Slovenskom Grobe pokúšal šofér s odobratým vodičákom na hliadku dokonca zaútočiť autom. Už postrelený sa dal znovu na útek. Po zastavení ho ešte museli policajti z auta vyťahovať násilím. Obaja páchatelia boli postrelení, zhodne do ľavého stehna.