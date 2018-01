Katarína Začková z Reportérov: Vyliali nám na hlavu pomyje

S jeho argumentmi o množstve faktických chýb, pre ktoré je verejnoprávne médium zahltené sťažnosťami, nesúhlasí. „Nepamätám sa, že by som niekedy nejaký súdny spor prehrala,“ povedala v rozhovore pre Pravdu redaktorka, ktorá sa už raz musela z niekdajšej Slovenskej televízie porúčať. Kritickou reportážou vtedy stúpila na otlak vzrastajúcemu mečiarizmu.

V relácii Reportéri ste pôsobili od jej vzniku v roku 2005. Ako dnes vnímate obvinenia, že reportáže boli plné faktografických chýb?

Je to nezmysel. Mám pocit, že za celé to obdobie sme prehrali možno dva súdne spory. Ešte aj pri spore, ktorý chcel bývalý riaditeľ Štefan Nižňanský vybaviť mediáciou, som trvala na tom, aby súd pokračoval. Vyhrali sme ho. Ak robíte kritizujúcu publicistiku, musíte rátať s tým, že sa to tej druhej strane nemusí páčiť. No ja osobne si nepamätám, že by som niekedy prehrala nejaký súdny spor.

Mali sme ohlasy, že sa im niektoré veci nepáčili. Niektorým sa nepáčilo, že robíme veľa historických tém, no na druhej strane, v televízii nie je priestor na reportáže o ľuďoch, ktorí boli v koncentračných táboroch.

Mali ste podobné problémy aj s inými riaditeľmi?

Samozrejme, nejaké spory sme mali. Svojho času som pôsobila ako poverený dramaturg a kolegyňa urobila reportáž o sociálnych podnikoch, kde skritizovala netransparentné pravidlá. Riaditeľ Nižňanský vtedy povedal, že reláciu nedáme, napokon sa vysielala až o nejaké dva týždne. Aj vtedy sme bojovali, vypisovali listy… No zastávam názor – buď máme ako zamestnanci firmy dôveru, alebo nech nás vyhodia.

Na jednej strane vám vedenie hovorí, že ste chybovali, na strane druhej si vás ako redaktorov chcú nechať v relácii Občan za dverami.

Keď som si prečítala zdôvodnenie, prečo pozastavili Reportérov, bola som v šoku. Mala som pocit, akoby mi niekto vylial pomyje na hlavu, a ešte mi tvrdil, že mi tú hlavu o rok umyje. Tak nech pán riaditeľ povie, aké chyby sme urobili. Napríklad v poslednom vydaní Reportérov sme zverejnili komplikovane naformulované ospravedlnenie, pritom došlo iba k zámene krstného mena. Takéto chyby sa stávajú, ospravedlnenie sa mohlo napísať celkom inak. Akoby v ňom chcel pán riaditeľ ukázať – toto sú tí, čo zverejňujú nepravdivé údaje.

Dlhoročná novinárka Katarína Začková pôsobila v Reportéroch od ich vzniku. Rozhodnutie riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka o pozastavení relácie ju nepríjemne prekvapilo. Autor: Ivan Majerský, Pravda

Špekuluje sa aj o tom, že problémom mohla byť reportáž vašej kolegyne Lýdie Kokavcovej o Matici slovenskej. Tá sa voči reportáži ohradila. V štruktúrach Matice pôsobí otec Jaroslava Rezníka. Mohol byť toto dôvod pozastavenia Reportérov?

Súvislosť tam byť môže. Matica nie je svätá, to vieme veľmi dobre. No aj oni mohli tento problém lepšie odkomunikovať. Ani my nie sme neomylní, no Lyda je korektný reportér. Údaje v reportáži si obhájila a stojí si za nimi.

Je presunutie redakčného tímu do Občana za dverami adekvátne?

Absolútne nie. Takto sa veci neriešia, neviem si to ani predstaviť. Osobne som tvorila koncept Občana, aj titul a zvučku, aby sa od Reportérov odlíšil. Máme rozličné témy. Navyše si neviem predstaviť, ako by to fungovalo, bolo by nás tam príliš veľa. No iné riešenie nám nenavrhli.

Problémy s vedením televízie ste mali aj v roku 1995 počas vlády Vladimíra Mečiara. Čo sa vtedy stalo?

V 90. rokoch sa vytvoril úplne nový typ úradov, špecializovaná štátna správa. Vznikli aj úrady životného prostredia. Pracovali tam vtedy vynikajúci ľudia, boli zdatní, šikovní, vedeli sa vyjadrovať, pravidelne som s nimi spolupracovala na reportážach. No prišli druhé Mečiarove voľby a po nich rozhodnutie vytvoriť tzv. akčné päťky. Boli to akési výbory z piatich ľudí, ktoré chodili po úradoch a vyhadzovali úradníkov, ktorí boli rýpaví, odvážni a podľa mňa aj korektní.

Vtedy to bolo strašné, úrady životného prostredia celkom zdecimovali, schopných ľudí povyhadzovali. Urobila som preto reportáž, kde som zdôraznila, kto musel odísť. Do tejto témy som navyše navliekla aj kamarátku, ktorá práve prišla z materskej dovolenky. Ona sa zamerala na všeobecnú štátnu správu, ja na úrady životného prostredia.

Problém nastal ešte pri schvaľovaní reportáže, v telke nastal obrovský povyk. Obe nás vyhodili a odvysielali reláciu s názvom Zakázané relácie, kde nás poohovárali a očiernili, aké sme neprofesionálne. Ukázali tam napríklad drevené plastiky, ktoré som povyhrávala na súťažiach, a tvrdili – hoci bola Katarína Začková ocenená, my s ňou nemáme dobré skúsenosti. Bola to naša verejná poprava.

Na snímke zľava redaktori relácie Reportéri Tomáš Mrva, Juraj Mravec, Soňa Gyarfášová, Lýdia Kokavcová, Katarína Začková a Pavol Fejér pred zasadaním Rady Rozhlasu a televízie Slovenska. Autor: TASR, Dano Veselský

Napokon ste sa do televízie vrátili.

Keď v roku 2005 vznikali Reportéri, ich vtedajší šéf Eugen Korda ma zavolal, aby som sa pridala do tímu.

Plánujete za nových podmienok zostať v RTVS?

Neviem, stále som z toho zaskočená. Uvažovala som aj o novom projekte, ktorý plánujem navrhnúť. Prezerala som si staré relácie Eko ďalej..? a z niektorých som bola nadšená. Ukazuje sa, že problémy, o ktorých sme hovorili pred 20 rokmi, sa stále nepohli z miesta. Ľudia mi vtedy napríklad hovorili, že nemáme povodňové mapy. Vlani sa začalo rozprávať o tom, že sa budú robiť. Možno by bolo zaujímavé zobrať starú reportáž a pracovať s ňou, ako sa veci za tie roky zmenili, alebo aj nezmenili. Toto by som vedela robiť. Ale či mi to prejde, to naozaj neviem.

Vo štvrtok ste sa zúčastnili na zasadaní Rady RTVS. Jej predseda Igor Gallo sa už pre Pravdu vyjadril, že ho Rezníkovo rozhodnutie prekvapilo. Čakáte z jeho strany podporu?

Povedal, že o tom nevedel. Či nás podporí, neviem. Zasadania rady sme sa zúčastnili, no nedovolili nám vystúpiť, vraj preto, že sme neboli oficiálne pozvaní.

Riaditeľ Rezník hovorí o dočasnom pozastavení, v septembri by sa vraj mohli Reportéri vrátiť. Veríte tomu?

Neviem, či tomu mám veriť, no to sa nerobí, aby sa zaužívaná značka, akou sú Reportéri, na tak dlho celkom vytratila z obrazoviek. Čo sa za ten čas vyrieši? Možno by na riešenie stačili dva-tri mesiace, urobiť konkurz, zohnať nejakých nových ľudí, dať tomu dramaturga, možno stanoviť nové pravidlá…

Myslíte si, že bol tento krok zo strany vedenia plánovaný?

Nemyslím si, že to bolo plánované. Ktovie, čo všetko ich nahnevalo. Mali sme ohlasy, že sa im niektoré veci nepáčili. Moja reportáž o Gabčíkove, Lydkina o Matici, Ivan Brada mal zložitú reportáž o ČSOB Leasingu… Niektorým sa nepáčilo, že robíme veľa historických tém, no na druhej strane, v televízii nie je priestor na reportáže o ľuďoch, ktorí boli v koncentračných táboroch. Je dobré, že sa ich snažíme zastihnúť, kým ešte žijú. Alebo nech im v televízii vytvoria iný priestor.

Jaroslav Rezník sa stretol s tímom Reportérov len raz, aby mu oznámil, že končí. Čakali ste pred týmto stretnutím, že sa niečo také môže stať?

Nemali sme ani len tušenie, mysleli sme si, že ide o novoročné stretnutie. Žiadne problémy s nami nekonzultoval ani nekonkretizoval chyby. Osobne som mu však povedala, že nesúhlasím s tým, že máme veľa faktografických chýb a veľa sporov. Môžeme sa dopustiť nejakého prešľapu, no to nie je úmyselné. Preto si nemyslím, že v tomto by bol problém.

Zrušenie relácie sa stretlo s odporom verejnosti. Čo hovoríte na takúto podporu?

Od minulého pondelka sa mi ozýva veľmi veľa ľudí, od rána do večera. Volal mi aj bývalý riaditeľ Jaroslav Hlinický, ale tiež účinkujúci, s ktorými sme kedysi robili reportáže. Sú nesmierne pohoršení. Podpisuje sa petícia, výzvu vydal aj Slovenský ochranársky snem, podporili nás naši kolegovia zo spravodajstva. Aj oni si uvedomujú, že nič nie je ideálne, no takto sa problémy neriešia.

Ešte v roku 2016 som napísala list vtedajšiemu šéfovi publicistiky Lukášovi Dikovi, že by bolo treba niektoré veci zmeniť. Stačilo by veľmi málo, aby boli Reportéri výborní. Napríklad posilniť tím, veď predsa existujú témy, ktoré potrebujú viac času. Keď sa do nejakej pustím, mám k nej aj 10-centimetrovú kôpku dokumentov a materiálov. To sa nedá naštudovať za týždeň. V Reportéroch sme zažili aj situácie, keď sme boli v redakcii štyria. V Česku ich je na podobný formát 14. Potom sa stáva, že sa do nejakej dobrej témy ani nemôžem pustiť, lebo tých niekoľko týždňov na to jednoducho nemám. Diko tvrdil, že si na nás nájde čas, no to sa nestalo.