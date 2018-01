Slovenskí politici šetria sympatiami k českým kandidátom

Mal by zostať na Pražskom hrade ako prezident Miloš Zeman alebo by ho mal nahradiť akademik Jiří Drahoš?

Slovenskí politici, ktorých oslovil denník Pravda, zaujali opatrný postoj v tom, kto ich viac oslovuje. Zväčša povedali, že je to vec občanov susedného štátu. Niektorí však naznačili, že je im bližší Zeman, ďalší sa vyjadrovali skôr neutrálne „z úcty k Českej republike“. Meno nového českého prezidenta bude známe už na budúci týždeň v sobotu po druhom kole volieb.

Poslanec Smeru Miroslav Číž hovorí, že pokiaľ má politik nejakú reprezentatívnu funkciu a do budúcnosti je potenciálna šanca, že bude s víťazným kandidátom napríklad rokovať, tak čisto z účelového hľadiska nie je dobré sa vyjadrovať. „Na druhej strane je v Česku až neuveriteľne podobná situácia ako u nás. Súboj pražskej kaviarne s vidiekom vidno aj u nás. Ja teda k priaznivcom kaviarní nepatrím,“ povedal Číž. Jeho poslanecký kolega z klubu Smeru Dušan Jarjabek bol konkrétnejší, keď povedal, že v postoji k migrantom sa zhoduje so Zemanom. „O iných veciach sa nechcem vyjadrovať, ale čo sa týka migračnej politiky, ktorá je pre mňa alfa a omega, tak určite ma oslovuje pán Zeman,“ poznamenal Jarjabek.

Urážlivo o Dubčekovi

Prezident Zeman nedávno rozvíril bezproblémové česko-slovenské vzťahy, keď sa urážlivo vyjadril na adresu jedného z kľúčových predstaviteľov Pražskej jari Alexandra Dubčeka. Zeman o Dubčekovi, aj keď ho priamo nepomenoval, povedal, že sa v roku 1968 po invázii vojsk Varšavskej zmluvy „podělal“ hrôzou. Jarjabek hovorí, že Zeman svoje vyjadrenie „prekysličil“ a povedal niečo, „čo nemá mieru“. „Keby som chcel byť v tejto chvíli podobne štipľavý, hovoril by som o Švejkovi a Cimrmanovi, ale to sa jednoducho nehodí,“ dodal poslanec.

Podpredseda SNS Anton Hrnko sa nechcel vyjadrovať k českým voľbám. Povedal, že jeho zaujímajú predovšetkým prezidentskí kandidáti na Slovensku. „České voľby sú pre českých občanov. Tí sa musia rozhodnúť, či chcú autentického prezidenta, alebo či chcú prezidenta, ako máme my,“ podotkol.

Podpredseda parlamentu Andrej Hrnčiar z klubu Mostu-Híd uviedol, že situáciu v Česku nesleduje tak, aby si vedel vybrať jedného z kandidátov. „Mám trochu iný svetonázor ako prezident Zeman, ale vôbec nepoznám ani históriu jeho protikandidáta. Česi majú ťažkú voľbu,“ zmienil sa Hrnčiar.

Aj priame odpovede

Najpriamejší bol poslanec zahraničného výboru parlamentu Peter Osuský z opozičnej SaS. Jeho oslovil Jiří Drahoš, naopak, kritický postoj má k úradujúcemu prezidentovi Zemanovi. „Českým voličom želám, aby sa rehabilitovali, pretože to, čo predviedli pri prvej priamej voľbe prezidenta, ich zrazilo takmer pod slovenskú úroveň. Keďže ich mám zo srdca rád, želám im túto rehabilitáciu. Neviem si predstaviť, že by mohol existovať reálne zvoliteľný človek v Česku, ktorý by bol niečím horším ako Zeman. Nie že by tam neboli ešte horší, ale nie sú zvoliteľní. A tento, ako ukázala história, zvoliteľný bol,“ vyjadril sa Osuský.

Šéf opozičného poslaneckého klubu OĽaNO Richard Vašečka na adresu Zemana povedal, že vykazuje zvláštne spôsoby správania, a položil si otázku, či je to vhodné pre prezidenta. Nepozná však bližšie ani druhého kandidáta Drahoša, okrem pár jeho článkov uverejnených v médiách. Ako ďalej uviedol Vašečka, keby bol český občan, mal by „trošku ťažkú voľbu“. „Nie so všetkými názormi pána Drahoša, ako sú prezentované v médiách, úplne súhlasím. Na druhej strane niektoré postoje Miloša Zemana sú veľký problém. Mal by som dilemu, či ísť voliť. Je to však vnútorná záležitosť Českej republiky, takže nechcem to z úcty k nej komentovať,“ dodal poslanec.

Politici už roky hovoria, že úroveň vzájomných vzťahov obidvoch republík je vynikajúca. Podľa nich na tom nič nezmení ani skutočnosť, či zostane na Pražskom hrade ďalej Zeman, alebo ho nahradí Drahoš. Podľa poslanca Číža zo Smeru ľavicové a aj pravicové sily vnímajú nadštandardné vzťahy obidvoch krajín ako pozitívum a majú tendenciu túto hodnotu chrániť. „Som presvedčený, či bude prezidentom jeden, alebo druhý kandidát, vzťahy budú dobré. Napríklad pán Drahoš sa netají veľkými sympatiami k nášmu prezidentovi. Tiež je známe, že pán Zeman v minulosti s našou stranou úzko spolupracoval, a v čase, keď bol na Vysočine, často chodieval na Slovensko a diskutovalo sa s ním o politickej situácii. Takže si myslím, že obidvaja kandidáti môžu byť garanciou pokračovania veľmi dobrých vzťahov,“ zhodnotil Číž. Aj podľa Hrnčiara sú spoločné vzťahy také pevné a dobré, že „je v podstate jedno, kto bude českým prezidentom“.