Župani hovorili o financovaní školstva z eurofondov

Chýbal len župan Trenčianskeho kraja Jaroslav Baška, ktorý vyslal svojho zástupcu. Ako povedal hostiteľ stretnutia, bratislavský župan Juraj Droba, kandidátov na zástupcov v Európskom výbore regiónov by chceli spoločne vybrať do jeho zasadnutia v marci. „Hovorili sme o tom, ako bude spolupráca s Bruselom fungovať čo najlepšie tak, aby z nej profitovalo všetkých osem krajov,“ vyhlásil.

Problém dofinancovávania školstva z eurofondov by mala riešiť pracovná skupina, ktorá bude čoskoro vytvorená, uviedla predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová, podľa ktorej je vzdelávanie jednou z priorít všetkých samosprávnych krajov. „Vzdelávanie, ktoré by malo byť premiérskou témou, sa nateraz stáva veľmi dôležitou prioritou, takzvanou županskou témou,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Európske financie by sa mali použiť na zatraktívnenie učiteľského povolania. Bratislavský samosprávny kraj má podľa neho dostatočné personálne kapacity, aby sa vytvoril tlak na vydanie výzvy ministerstvu školstva na zatraktívnenie učiteľského povolania. „Chceme, aby sa kraje so svojou infraštruktúrou, teda so strednými školami, mohli do tejto výzvy zapojiť a vytvoriť taký mechanizmus, že učiteľské povolanie pre nových učiteľov bude atraktívne,“ vysvetlil Viskupič.