Cenzúra v Piešťanoch. Primátor dal zvesiť obrazy slávneho maliara

Škandál medzinárodných rozmerov sa týka výstavy obrazov legendárneho českého maliara Jiřího Načeradského zo zbierky slovenského zberateľa umenia Ivana Melicherčíka. Primátor mesta Miloš Tamajka a nová riaditeľka Galérie Fontána Marta Jurčová dali zvesiť všetky obrazy z hlavnej siene a bez vedomia ich majiteľa a zároveň autora výstavy diela presunuli do bočného vestibulu, ktorý je tiež vchodom do kina. Prekážalo im zobrazenie nahých ľudských tiel. Výstava veľkorozmerných olejov s názvom Obry obrazy, ktorá sa začala vlani 19. decembra a mala trvať do 28. januára, sa tak končí predčasne.

Tieto obrazy sa tam nainštalovali a keď som ich zbadala, bolo to tesne pred Vianocami, mne sa to jednoducho nepáčilo. riaditeľka Galérie Fontána Marta Jurčová

„Poškodili tým celú myšlienku výstavy. Kľúčové diela zbierky bez môjho súhlasu premiestnili do celkom nevhodných a nedôstojných priestorov. Keď som sa o tom celkom náhodou dozvedel, požiadal som o predčasné ukončenie výstavy. Takýto prístup totiž považujem za barbarský k umeniu, výstave i uznávanému výtvarníkovi. Niečo také som ešte nezažil,“ hovorí rešpektovaný zberateľ umenia a publicista Ivan Melicherčík a dodáva: „Nepamätám si, že by sa niečo také na Slovensku od roku 1989 stalo. Je nonsens, aby nejaký politik či úradník sklonil hlavu pred vkusom ľudí, ktorým sa nepáčila obrazy.“

Obraz Jiřího Načeradského 'Červená noc'. Autor: Robert Hüttner, Pravda

Pravda požiadala o stanovisko aj primátora Piešťan Miloša Tamajku. Jeho hovorkyňa reagovala, že vyjadrenie si máme pýtať od riaditeľky Galérie Fontána Marty Jurčovej. Tá pre Pravdu povedala, že podľa nej takéto obrazy nepatria do sobášnej siene, kde boli pôvodne vystavené, pretože sa na ne môžu pozerať aj deti.

„My máme galériu, ale je to aj sobášna miestnosť. Motívom obrazov Jiřího Načeradského je až také porno, by som povedala. Diela, hoci sú úžasné, je dobré, ak sú umiestnené v galérii,“ tvrdí Jurčová. Doplnila, že ona sama nevedela, aké obrazy budú v sobášnej miestnosti, pretože výstavu dohadoval vtedajší šéf galérie Martin Valo, ktorý je zároveň viceprimátorom.

„Tieto obrazy sa tam nainštalovali a keď som ich zbadala, bolo to tesne pred Vianocami, mne sa to jednoducho nepáčilo,“ pokračuje šéfka galérie s tým, že keď zistila, o aké obrazy ide, išla za primátorom Tamajkom. „Pán primátor mi dal príkaz okamžite zo sobášnej miestnosti tie obrazy dať do foyer,“ uzavrela Jurčová.

Valo priznal, že výstava bola ukončená o desať dní skôr, ako bolo v pláne, na základe požiadania zberateľa Ivana Melicherčíka. „Na obrazoch boli výjavy muža a ženy v nejakých polohách, ale nie sú obscénne, bol však vydaný príkaz, aby sa obrazy z priestoru pre sobášenie presunuli,“ uviedol Valo a zároveň sa pochválil, že o výstavu Obry obrazy bol veľký záujem. „Boli tu aj návštevníci z Moravy či Košíc, ktorí pricestovali práve kvôli výstave, takže má veľký úspech,“ doplnil viceprimátor.

Diela Jiřího Načeradského si mohli pozrieť ľudia vo veľkých mestách celého sveta. Odborníci na umenie preto nad „malosťou“ Piešťan krútia hlavou. „Správa o zásahu cenzúry proti Načeradského výstave v Piešťanoch ma šokuje. Pri spomienke na všetky srdečné prijatia, ktorých sa maliarovi Načeradskému osobne, ale i jeho dielu na mnohých miestach Slovenska dostalo, sa zdráham tejto informácii uveriť,“ hovorí Petr Mach, galerista spravujúci dielo Jiřího Načeradského.

„Obrazy a kresby Jiřího Načeradského vystavovali významné múzeá v New Yorku, vo Washingtone, v Paríži, Londýne, vo Viedni, v Berlíne i Bratislave, všade sa stretli s uznanlivým prijatím, ale nikdy, skutočne nikdy s cenzúrou a zvesením výstavy. Bojkot a zásahy cenzora zažil Jiří Načeradský v silnej miere za vlády komunistického režimu. Nechcem veriť tomu, že rovnako nehorázny prístup k slobodnému umeleckému prejavu teraz ožíva na Slovensku, v krajine, kde mal autor mnoho priateľov už od tam strávenej vojenskej služby a kam sa vždy rád vracal.“

„Je to výstava pre dospelých. Niektoré obrazy na nej sú odvážne a u niekoho môžu vyvolať úsmev, u iného azda aj pohoršenie. Výstavu by som však určite nezvesil iba preto, že sú tam veci, na ktoré treba dozrieť,“ hovorí výtvarník Martin Kellenberger, ktorý si výstavu pozrel pred mesiacom počas jej otvorenia. Známy maliar a ilustrátor však zároveň upozorňuje, že vždy treba myslieť vopred na všetky súvislosti. „Napríklad na deti. Detský svet je veľmi citlivý a niektoré veci jednoducho pre deti vhodné nie sú.“

V Piešťanoch však premiestnili Načeradského obrazy z hlavnej sály galérie do vestibulu kina, kam chodí detí oveľa viac.

Samospráva Piešťan nemilo prekvapila aj vlani v decembri. Primátor Tamajka na základe žiadosti mestských poslancov zakázal na troch uliciach pochod v maskách čertov, tzv. krampusov. Poslanci tak vyhoveli niektorým obyvateľom, ktorí argumentovali tým, že tieto masky vyvolávajú u ľudí zlo. Organizátori nakoniec zmenili trasu pochodu, napriek tomu sa naň prišlo pozrieť okolo 10-tisíc ľudí nielen z Piešťan a akcia mala nesmierny úspech.