Článok Pravdy o cenzúre umenia v Piešťanoch vyvolal v Česku mediálne cunami

Primátor Piešťan Miloš Tamajka a nová riaditeľka Galérie Fontána Marta Jurčová dali zvesiť všetky obrazy z hlavnej siene a bez vedomia ich majiteľa a zároveň autora výstavy diela presunuli do bočného vestibulu, ktorý je tiež vchodom do kina. Prekážalo im zobrazenie nahých ľudských tiel.

„Poškodili tým celú myšlienku výstavy. Kľúčové diela zbierky bez môjho súhlasu premiestnili do celkom nevhodných a nedôstojných priestorov. Keď som sa o tom celkom náhodou dozvedel, požiadal som o predčasné ukončenie výstavy. Takýto prístup totiž považujem za barbarský k umeniu, výstave i uznávanému výtvarníkovi. Niečo také som ešte nezažil,“ povedal pre Pravdu uznávaný zberateľ umenia a publicista Ivan Melicherčík a dodal: „Nepamätám si, že by sa niečo také na Slovensku od roku 1989 stalo. Je nonsens, aby nejaký politik či úradník sklonil hlavu pred vkusom ľudí, ktorým sa nepáčia obrazy.“

Výstava veľkorozmerných olejov s názvom Obry obrazy, ktorá sa začala pred mesiacom a mala trvať do 28. januára, sa tak skončila predčasne.

Primátorov príkaz

„My máme galériu, ale je to aj sobášna miestnosť. Motívom obrazov Jiřího Načeradského je až také porno, by som povedala. Diela, hoci sú úžasné, je dobré, ak sú umiestnené v galérii,“ tvrdí Jurčová. Doplnila, že ona sama nevedela, aké obrazy budú v sobášnej miestnosti, pretože výstavu dohadoval vtedajší šéf galérie.

„Tieto obrazy sa tam nainštalovali a keď som ich zbadala, bolo to tesne pred Vianocami, mne sa to jednoducho nepáčilo,“ pokračuje šéfka galérie s tým, že keď zistila, o aké obrazy ide, išla za primátorom Tamajkom. „Pán primátor mi dal príkaz okamžite zo sobášnej miestnosti tie obrazy dať do foyer,“ uzavrela Jurčová.

Vlna pobúrenia

V Českej republike vyvolala škandalózna cenzúra diel jedného z najvýraznejších českých výtvarníkov konca 20. a začiatku 21. storočia okamžitú vlnu pobúrenia v médiách i odborných kruhoch. Obrazy a kresby Jiřího Načeradského totiž vystavovali významné múzeá v New Yorku, vo Washingtone, v Paríži, Londýne, Moskve, vo Viedni, v Berlíne.

Na Slovensku mali nesmierny úspech jeho výstavy napríklad v Bratislave, Poprade, Žiline či Dolnom Kubíne. Jednu z najväčších výstav vôbec mu pripravila galéria moderného umenia Danubiana v Čunove, v roku 2014 vystavila vyše 110 Načeradského diel zo zbierky Ivana Melicherčíka.

Hlavné správy dňa

„Váš článok odštartoval mediálnu smršť v Čechách i na Morave, kde sa variácie na text z Pravdy objavili medzi hlavnými správami dňa,“ hovorí Petr Mach, galerista spravujúci dielo Jiřího Načeradského.

Text, ktorý sme zverejnili v piatok o 20.00 na webe pravda.sk vzápätí prebrala česká verejnoprávna agentúra ČTK, postupne ho preberali ďalšie významné i menšie médiá ako napríklad servery novinky.cz, idnes.cz, tyden.cz, artalk.cz. Škandálu sa už v sobotu dopoludnia venoval aj Český rozhlas v Radiožurnále a večer Česká televízia na špeciálnom kanáli ČT ART.