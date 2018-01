Matovič a Blanár sa navzájom obviňujú z predražených prístrojov CT

Podpredseda Smeru a bývalý predseda Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Juraj Blanár okradol pacientov v kraji pri nákupe dvoch CT prístrojov pre nemocnice v Liptovskom Mikuláši a v Trstenej z roku 2011 o 1,5 milióna eur. Tvrdí to líder OĽaNO Igor Matovič, pričom sa odvoláva na „usvedčujúce dôkazy“ z protokolu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorý nákup preveroval. Blanár by mal podľa Matoviča skončiť vo funkcii podpredsedu Smeru. Blanár oponuje, tvrdí, že pri súťaži mali všetci rovnaké podmienky. Matovičovi odkazuje, že to on okradol pacientov v Trenčíne počas vlády, ktorej bol súčasťou.

Všetci mali rovnaké podmienky, vraví Blanár

„Protokol ÚVO má 43 strán a obsahuje 14 kľúčových zlyhaní, pričom 12 je takých, o ktorých ÚVO hovorí, že mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, a dve také, o ktorých hovorí, že mali zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania. Teda vyhral ten, koho si Blanár vopred vybral,“ popísal Matovič na tlačovej konferencii v Národnej rade SR.

Líder hnutia pripomenul, že ponuka víťaznej firmy Intes Poprad bola niečo viac ako 2,9 milióna eur za dva CT prístroje. Teda o 1,5 milióna eur vyššia ako ponuka firmy Siemens, ktorá hovorila o sume niečo cez 1,4 milióna eur. Blanár, ktorý mal s verejnými zdrojmi hospodáriť zodpovedne, podľa Matoviča vybral horšiu vyššiu ponuku. Poukázal tiež na dodatočné zníženie tohto rozdielu na asi 800 000 eur.

„Všetci mali rovnaké podmienky, všetci mohli vyhrať. Nikto z uchádzačov nenapadol tieto podmienky. Výberová komisia mi predložila výsledok súťaže, ktorú som nemal prečo spochybňovať, pretože aj odborníci na verejné obstarávanie vtedy skonštatovali, že je to v súlade s vtedy platnou legislatívou,“ uviedol v reakcii Blanár.

Matovič vraj preukázateľné predražil CT

Naopak, Matovič podľa jeho slov okradol pacientov „počas ich vládnutia, keď preukázateľne nakúpili do Trenčína len jedno CT bez servisu za 2,3 miliónov eur“. Za servis bolo podľa Blanára v tomto prípade zaplatených ďalších 600 000, čo je dovedna 2,9 milióna eur. „Preukázateľne okradli pacientov. Pán Matovič sa v tom čase neozval, pretože riešil svoje daňové podvody,“ doplnil Blanár.

Zopakoval, že výsledná cena CT v ŽSK nebola 2,94 milióna, ale 2,27 za dva CT prístroje s 5-ročným pozáručným servisom. „Čo za jeden prístroj činí 1,135 aj so servisom. Čiže pán Matovič a jeho koalícia okradli pacientov o 1,8 milióna eur na jednom prístroji. Toto je skutočná realita, a nie Matovičova špekulácia,“ uviedol Blanár. Nález ÚVO označil za diskutabilný. „Nezávislý odborník spochybnil ich kontrolné zistenia,“ podotkol Blanár.

Na rade sú odborníci

O výsledkoch kontroly ÚVO už hovorila aj predsedníčka ŽSK Erika Jurinová (OĽaNO). Avizovala, že kraj podá trestné oznámenie na neznámeho páchateľa v súvislosti s výsledkami kontroly nákupu CT prístrojov do dvoch nemocníc ŽSK Úradom pre verejné obstarávanie. Kontrola ÚVO podľa nej jednoznačne potvrdila, že pri nákupe CT prístrojov ŽSK viackrát vážne porušil zákon. Za najzásadnejšie porušenie zákona v celom procese obstarávania označil ÚVO podľa Jurinovej nesprávne vyhodnotenie ponúk. „Potvrdilo sa tak, že kraj nakúpil dva CT prístroje do nemocníc maximálne nevýhodne,“ uviedla nedávno Jurinová.

Blanár požiadal odborníkov o analýzu a stanovisko k pracovnej verzii protokolu ÚVO, ktorú dostal od Jurinovej. Stanovisko nezávislého odborníka podľa Blanára na 24 stranách jasne konštatuje, že obstarávanie bolo urobené v súlade s vtedy platným zákonom a pravidlami. „Rovnako vysvetľuje formálne pochybenia, ktoré nemohli mať vplyv na celkové obstarávanie,“ povedal nedávno Blanár. Doplnil, že podľa nezávislého odborníka bol v protokole uplatňovaný princíp retroaktivity, čo je zásadná chyba.

Na prípad v ŽSK upozornil ešte v roku 2016 nezaradený poslanec Miroslav Beblavý. Podľa neho mal ŽSK kúpiť dva CT prístroje pre svoje nemocnice v Trstenej a Liptovskom Mikuláši predražené o viac ako 800 000 eur. OĽaNO upozorňovalo na podozrenie, že bolo manipulované s obstarávaním.