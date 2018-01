Fanatici s videami predbiehajú Žitňanskú

Dočkajú sa týrané ženy väčšej ochrany? Zatiaľ to tak nevyzerá. Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) ešte len rozmýšľa, ako debatovať o dokumente, ktorý by ju mal zaručiť.

Jeho odporcovia zatiaľ vytiahli nebezpečné zbrane. Veriacich v kostoloch strašia dezinformáciami a videá s týmito prednáškami vešajú na internet.

Istanbulský dohovor má na medzinárodnej úrovni riešiť problém násilia páchaného na ženách. Jeho ratifikácia na Slovensku zamrzla na polceste, vláda ju vlani v auguste pozastavila. Dôvodom bol odpor aj koaličnej SNS. Žitňanská už vtedy sľubovala verejnú diskusiu. Tá sa doteraz nezačala a ako sa ukazuje, tak skoro to ani nebude.

„Stojí pred nami úloha nájsť vhodný formát, ako túto diskusiu viesť. Plánujem tak v priebehu tohto roka urobiť, ale zatiaľ konkrétne aktivity nemám pripravené,“ priznala Žitňanská. Zopakovala, že ona nie je prekážkou, problémom je nesúhlas niektorých koaličných politikov. Zatiaľ čo ministerka hľadá vhodný formát diskusie, odporcovia dohovoru obiehajú Slovensko. Po kostoloch poriadajú prednášky, v ktorých ľudí presviedčajú, aby proti dokumentu podpísali petíciu.

Internet je plný videí, na ktorých organizátori týchto podujatí argumentujú množstvom dezinformácií. Medzi nimi je napríklad iniciátor neúspešného referenda o rodine z roku 2015 Anton Chromík či kňaz Marián Kuffa, ktorý sa v roku 2014 preslávil kontroverzným výrokom, že gejovia a lesby sú niekedy horší ako masoví vrahovia. Veriacim tvrdia, že po prijatí dokumentu budú kňazi povinní sobášiť homosexuálov alebo že sa budú malé deti musieť učiť masturbovať. O ničom takom však dokument nehovorí.

Celoštátna stratégia

„Nemyslím si, že diskusia by mala spočinúť iba na ministerstve spravodlivosti. Mal by sa zapojiť aj prezident, no najmä odborníci, ktorí sa zaoberajú ľudskými právami, a akademická obec,“ zhodnotila vyčkávanie ministerky Adriana Mesochoritisová z mimovládky Možnosť voľby. Podľa nej v cirkvi svieti aspoň malé svetlo nádeje. Na podporu dohovoru vyzval vedenie svojej cirkvi bratislavský evanjelický zbor. „Ozýva sa nám množstvo veriacich, nielen z evanjelickej, ale aj z katolíckej cirkvi. Nesúhlasia s tým fanatickým a demagogickým povykom, ktorý sa spustil, a chcú diskutovať,“ dodala Mesochoritisová.

Podobne na tom je aj celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv, ktorú vláda prijala ešte v roku 2015. Ide o prvý dokument, ktorý sa zaoberal komunitou lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych (LGBTI) osôb a uznal, že je na Slovensku vystavená diskriminácii. Obsahuje preto odporúčania, ako zabezpečiť tejto menšine plnohodnotné fungovanie v spoločnosti. Stále nie je jasné, ako sa darí tieto ciele napĺňať. Odpočet plnenia úloh, ktoré zo stratégie vyplývajú, mala v decembri prebrať Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Z programu však vypadol.

Ďalší dôvod

„Z časového hľadiska sme nezvládli celý program, a preto v ňom budeme pokračovať na budúcom zasadaní, ktoré sa uskutoční v marci. Rada vlády už trvala veľmi dlho a boli tam zaujímavé diskusie k iným bodom programu,“ vysvetlila zmenu v rokovaní rady Žitňanská, ktorá je jej predsedníčkou.

Riaditeľ Iniciatívy Inakosť Martin Macko, ktorý v rade pôsobí ako podpredseda Výboru pre práva LGBTI osôb, priznal, že za odsunutím sa skrýva aj ďalší dôvod. „Jednou z priorít stratégie je vzdelávanie v oblasti ľudských práv. Nedostali sme žiadnu informáciu od ministerstva školstva, aké kroky plánuje nová pani ministerka (Martina Lubyová, pozn. red.). Preto sme trvali na tom, aby zaujala nejaké stanovisko. Keďže je v úrade nová, zatiaľ si vraj nestihla pripraviť stratégiu, čo bude v tejto oblasti robiť. Aj preto sme tento bod odsunuli na neskôr,“ vysvetlil Macko.

Exkurzie na pamätné miesta

Podľa jeho slov je vzdelávanie o ľudských právach absolútnou prioritou stratégie, od jej schválenia sa v tomto smere neurobilo nič. „Na ministerstve školstva sa stále mení vedenie a s ničím konkrétnym sa neprišlo. A toto je z nášho pohľadu najväčší problém,“ podčiarkol Macko. S otázkou, aké kroky plánuje v tejto oblasti urobiť ministerka Lubyová (nom. SNS), sme sa obrátili na rezort školstva. Komunikačný odbor pripomenul, že vláda sa v programovom vyhlásení zaviazala zvýšiť pozornosť v oblasti výučby smerujúcej k prevencii prejavov intolerancie. Témou ľudských práv sa žiaci zaoberajú na občianskej náuke, dejepise či etickej výchove. Rezort tiež skonštatoval, že vlani vydal školám odporúčanie zabezpečiť exkurzie na pamätné miesta holokaustu.

Tieto opatrenia ministerstvo urobilo ešte pred nástupom Lubyovej do úradu. Čo konkrétne plánuje súčasná ministerka, sme sa nedozvedeli.