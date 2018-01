V prípade vraždy Čongrádyho začali záverečné reči obžalovaných

V prípade už odzneli záverečné reči prokurátora a obhajcov. Po prednesení záverečných rečí obžalovaných môže v tejto kauze padnúť rozsudok, nie je vylúčené, že sa tak stane už budúci týždeň.

Obžalovaný Sergej M. sa vo svojej rozsiahlej záverečnej reči zameral na podľa neho porušenie jeho práv, a to napríklad už pri vznesení obvinenia či vzatí do väzby. „Nebol som poučený o svojich právach, neboli mi preložené do ruštiny ani základné rozhodnutia o väzbe,“ tvrdil vo štvrtok na súde. Obvinenie vraj nebolo dostatočné, neupovedomili ho o výsluchoch svedkov a zákon v jeho neprospech bol podľa neho porušený aj pri preštudovaní vyšetrovacieho spi­su.

Čongrádyho alias Čongiho zavraždili v roku 2004 na Pečnianskej ulici v Bratislave za bieleho dňa. Jeho smrť mali neúspešne pripravovať už v roku 1999. Pred súdom stojí pätica mužov – Sergej M., Peter H., Roman J., Dušan Š. a Vladimír Š. V prípade dokázania viny im hrozí až výnimočný trest. Vinu popierajú.

V tejto kauze nejde o prvý proces. Priami vykonávatelia vraždy sa v roku 2014 dohodli s prokurátorom a uzavreli dohodu o vine a treste. Ivan Beňo, ktorý strelcov koordinoval, dostal 15-ročný trest, strelec a svedok prebiehajúceho procesu Peter Kopera o tri mesiace menej a jeho komplic Vladimír Smetana 14 rokov.

Čongrádyho zavraždili pred pizzeriou. Zasiahli ho do hlavy a rôznych častí tela 24 ranami, na následky ktorých na mieste činu zomrel. Bol považovaný za jedného zo štyroch nástupcov, vplyvných osôb skupiny sýkorovcov, po zavraždení jej zakladateľa Miroslava Sýkoru.