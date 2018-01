Poslankyňa Blahová podala na detskú ombudsmanku Tomanovú trestné oznámenia

Detská ombudsmanka Viera Tomanová bude čeliť niekoľkým trestným oznámeniam. V piatok na Generálnej prokuratúre SR ich na ňu podala poslankyňa Národnej rady (NR) SR Natália Blahová (SaS). Urobila tak po tom, čo Tomanovú vyzvala uplynulý týždeň na odstúpenie z funkcie.

„Viera Tomanová prerazila úplne dno, keď 12. januára zverejnila tlačovú správu plnú klamlivých informácií, ktorou si chcela vybavovať svoje politické účty so mnou ako so svojou najväčšou oponentkou a kritičkou,“ povedala Blahová. Podotkla, že na to využila rodinu v kríze a jej maloleté dieťa, ktoré identifikovala. Tým sa podľa nej stalo predmetom verejného záujmu a poškodila jeho práva.

Nepomáha rodinám, tvrdí Blahová

„Nehovoríme už len o morálnom a etickom zlyhaní, ale o podozreniach zo spáchaných trestných činov,“ poznamenala poslankyňa NR SR. Preto podala na detskú ombudsmanku trestné oznámenia z podozrenia zo spáchaných trestných činov. „Ide o zneužívanie právomoci verejného činiteľa, marenia úlohy verejným činiteľom, krivé obvinenia, ohováranie a neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi. Komisárka pre deti zo svojho postu nepomáha rodinám a deťom v kríze, ale práve naopak, škodí im. Preto už dávno nemala byť komisárkou pre deti,“ dodala Blahová.

Poslankyňa tvrdí, že ak z funkcie odstúpi, ušetrí si tým fiasko s trestným stíhaním. Tomanová a Blahová majú medzi sebou spor. Ombudsmanka hovorí, že poslankyňa za SaS sa zrejme pokúsila o únos dieťaťa, keď sa podľa jej tvrdení pri istej situácii prezentovali so svojou asistentkou ako pracovníčky „sociálky“ s úmyslom dostať dieťa k matke.

Blahová tieto tvrdenia dementovala a uviedla, že bola morálnou podporou matke, ktorá sa domáhala naplnenia súdneho rozhodnutia, podľa ktorého mala matka stráviť víkend so svojím dieťaťom. Poukázala, že ako pracovníčka „sociálky“ sa nepredstavila ani ona a ani jej asistentka. Blahová povedala, že dlhé roky pôsobila ako sociálna poradkyňa s tým, že žiadosť od prosiacej matky sa neodmieta a ombudsmanka informuje o prípade zavádzajúco a nekorektne.

Úrad komisára pre deti uviedol, že prípad maloletej je v jeho pozornosti a sleduje dodržiavanie práv maloletej s tým, že obaja rodičia dieťaťa sa naň obrátili.