Terorista na Slovensku. Pricestoval ako diplomat

Alemgalefta priletel začiatkom novembra minulého roku do Európy na viedenské letisko, odkiaľ sa presunul do Bratislavy. Na Slovensku sa nachádzal dva týždne. Ešte tu stihol 24. novembra osláviť 56. narodeniny, 25. novembra ho zadržala polícia v jednom luxusnom hoteli, kde bol ubytovaný. Následne ho slovenské úrady vyhostili.

Diplomat má zjavne hrôzostrašnú minulosť. "Malo by ísť o vysokopostaveného bojovníka bližšie nešpecifikovanej militantnej skupiny z Misráty v Líbyi. Skupina je podozrivá z útokov na civilné obyvateľstvo a z terorizmu,“ informoval Pravdu jej zdroj.

Ako bolo možné, že sa Líbyjčan dostal cez schengenské hranice? Bol na nejakom zozname? Prečo ho polícia iba vyhostila, ak je naozaj terorista? Jaroslav Naď, riaditeľ Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku

Slovenské štátne orgány reagujú na kauzu opatrne a zdržanlivo. „Ministerstvo obrany SR sa k osobe Ibrahim M. I. Alemgalefta nebude vyjadrovať vzhľadom na to, že v predmetnej veci konalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR,“ reagovala hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková.

Rezortu diplomacie sa denník Pravda opýtal, či Líbya zatajila dôležité informácie pri žiadosti o udelenie agremán, na základe akých poznatkov bol Alemgalefta vyhostený, respektíve odkiaľ sa ministerstvo dozvedelo, že je dôvodne podozrivý z vážnych zločinov.

„Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR nemá kompetencie v oblasti vyhodnocovania bezpečnostných rizík súvisiacich s pohybom a pobytom cudzích štátnych príslušníkov na území SR. Poskytujeme však na vyžiadanie súčinnosť príslušným orgánom SR. Zaužívanou zvyklosťou je, že podrobnosti k jednotlivým prípadom nezverejňujeme a nekomentujeme,“ znie úplná odpoveď hovorcu rezortu diplomacie Petra Suska.

Líbya sa nestala po zvrhnutí režimu Muammara Kaddáfího bezpečnou krajinou. Na snímke z jesene 2016 je ostreľovač z Misráty, ktorý mieri na bojovníkov tzv. Islamského štátu. Autor: SITA/AP, Manu Brabo

Vo štvrtok popoludní dostalo žiadosť o poskytnutie stanoviska aj Prezídium Policajného zboru SR. Jeho hovorca Martin Wäldl v piatok večer uviedol, že ešte nemá reakciu odborného útvaru a že to bude počas budúceho týždňa.

Denník Pravda sa pokúsil získať aj reakciu líbyjského veľvyslanectva na Slovensku. Z e-mailovej adresy ambasády však prišla iba automatická odpoveď, že elektronická schránka je preplnená a nemôže preto prijímať nové správy. Telefonicky sa nepodarilo kontaktovať zastupiteľský úrad Líbye sídliaci v Bratislave.

Bezpečností analytici naznačili, že o kauze sa dá skôr len špekulovať, pretože o nej chýbajú detaily. Milan Žitný zdôraznil, že legitímna vláda v Líbyi, s ktorou Slovensko komunikuje, by takú osobu nemala vysielať. „Zdá sa mi to čudné, pretože tamojšia vláda by mala vedieť, koho posiela do zahraničia. Je to len ilustrácia reálneho stavu, v akom sa Líbya nachádza,“ povedal analytik.

Ako však slovenské orgány zistili, že je na našom území terorista? „Nakoniec mohli dostať informáciu o tom zo samotnej Líbye alebo od našich spojencov zo spravodajských zdrojov. To však nikto nepovie, lebo ide o zdroje, ktoré sú pod ochranou," dodal Žitný.

Jaroslav Naď, riaditeľ Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku, uviedol, že k prípadu sa ťažko vyjadruje, lebo má viacero otáznikov. „Dostal Líbyjčan vôbec agremán? Bol teda už plnohodnotný vojenský pridelenec alebo iba čakateľ? Aj to sa deje, že diplomatická osoba je už na Slovensku, ale ešte čaká na súhlas štátu,“ podotkol analytik, ktorý v minulosti pôsobil na ministerstve obrany. Naď zároveň upozornil, že zostávajú ďalšie nezodpovedané otázky: „Ako bolo možné, že sa Líbyjčan dostal cez schengenské hranice? Bol na nejakom zozname? Prečo ho polícia iba vyhostila, ak je naozaj terorista?“