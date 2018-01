Január sa s nami lúči teplými dňami

Ako sa január začínal, tak sa aj končí. Na to, že je zimným mesiacom, bude veľmi teplo a denné teploty na juhozápade našej krajiny zrejme opäť pokoria hranicu desiatky, samozrejme, v plusových hodnotách.

Očakáva sa, že najteplejším dňom z tých nasledujúcich by mal byť pondelok. V posledný januárový deň by sa malo zase ochladzovať.

Aj keď sa oteplí, slnka si cez víkend v mestách príliš neužijeme, prevládať bude oblačnosť. „Šanca, že v nižších polohách bude svietiť slnko, je oveľa nižšia ako v nadmorských výškach nad 1 000 metrov, kde by malo byť relatívne najpriaznivejšie počasie,“ hovorí Pavol Faško zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu (SHMÚ).

Ddynamika v prejavoch počasia je veľmi veľká. Raz je chvíľu veľmi teplo, potom sa dosť výrazne ochladí. Premenlivosť je veľmi výrazná. Pavol Faško z SHMÚ

Kto sa chystá cez víkend na lyže, priaznivejším dňom by mala byť sobota, keď by sa malo objaviť vo vyšších polohách nad inverziou aj slnko. V nedeľu sa rozfúka vietor a práve na horách by mal byť prudký až búrlivý. Na severe k tomu aj zasneží.

V počasí má stále dominantné postavenie inverzia, čiže nížiny sú ponorené do oblačnosti, pričom horské oblasti sú už nad ňou. Aj počas tohto týždňa vo vyšších nadmorských výškach svietilo slnko a teplotné podmienky napríklad na Lomnickom štíte sa podobali tým, aké boli v Rimavskej Sobote či v Bardejove, kde bolo len niekoľko desatín stupňa nad nulou. Teplejšie bolo tam, kde zasvietilo slnko. Na Skalnatom plese, ktoré je vo výške 1 736 metrov, bolo vo štvrtok najteplejšie – plus 9,1 stupňa.

Ilustračné foto Autor: Pravda, Ľuboš Pilc

Celkovo musíme počítať s tým, že tohtoročný prvý mesiac sa zaradí medzi tie teplejšie januáre, aj v porovnaní s predchádzajúcim rokom, keď január priniesol silné mrazy a teplota vzduchu klesala pod mínus 30 stupňov. Január 2017 bol najchladnejším za predchádzajúcich tridsať rokov. Klimatológ SHMÚ Pavol Faško spomenul, že v januári na našom území už bolo aj teplejšie ako napríklad tento rok na Troch kráľov, keď teplomer ukazoval plus 15 stupňov. „Bolo to pred šestnástimi rokmi, 29. januára, vtedy v Mlynskej doline teplota vzduchu dosiahla 20,2 stupňa,“ uviedol Faško.

Mieni však, že toto by sa v súčasnosti zopakovať nemalo. „Teraz asi zohrá svoju úlohu fúkanie vetra a to spôsobuje, že víri prízemné vrstvy vzduchu, takže sa nemôže nerušene ohrievať. Zrejme to spôsobí, že teploty na tých najteplejších miestach budú tesne nad 10 stupňov,“ myslí si klimatológ.

Už na budúci týždeň by sa malo znovu ochladiť a ďalší víkend by mal byť už úplne iný ako tento. Pokračuje tak premenlivé počasie, ktoré je veľmi typické pre aktuálnu zimu, keď sa vyskytli v januári napríklad aj búrky. „To všetko svedčí o tom, že dynamika v prejavoch počasia je veľmi veľká. Raz je chvíľu veľmi teplo, a potom sa dosť výrazne ochladí v porovnaní s tým, ako bolo, takže premenlivosť je veľmi výrazná,“ hovorí Pavol Faško.