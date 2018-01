Obyvatelia niekoľkých slovenských obcí si volia chýbajúcich starostov a poslancov

Starostu si vyberajú obyvatelia obcí Rovinka, Horné Turovce a Žitavany. Poslancov zas v obciach Dobrá Voda, Polianka, Modrovka, Martinová, Zombor, Podzámčok a Červená Voda. Pôvodne sa mali volebné miestnosti otvoriť v 18 obciach, ale v siedmich obciach nikto nekandiduje, a tak niet koho voliť.

Starostov si mali voliť aj obce Ondavka, Opátka, Korejovce a Káľava, ale nikto nekandiduje, takže si budú musieť na nových starostov počkať. Najbližšiu príležitosť zvoliť si ich budú mať až v novembri v riadnych komunálnych voľbách. Ďalšie doplňovacie voľby sa totiž už do tých riadnych vypísať nesmú. Zmenu presadila v parlamente koalícia.

Riadne komunálne voľby by mali byť 3. alebo 10. novembra. TASR to vypočítala na základe volebného zákona, ktorý hovorí, že voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v posledných 14 dňoch ich volebného obdobia. Minulé komunálne voľby sa konali 15. novembra 2014. Do 15. novembra teda musia byť zvolení noví primátori, starostovia a obecní poslanci. Voľby vyhlasuje predseda Národnej rady SR, termín zatiaľ oficiálne určený nie je.

V Rovinke je len jeden kandidát

Medzi 11 obcami, v ktorých sa dnes otvoria volebné miestnosti v doplňujúcich voľbách, je aj Rovinka pri Bratislave. Volia tam starostu, pričom o tento post je iba jeden uchádzač.

Kandidátom je doterajší zástupca starostu Milan Kubeš. Po tom, čo sa starosta Milan Bombala, zvolený vo voľbách 2014, vzdal v júni 2017 zo zdravotných dôvodov svojej funkcie, bol Kubeš poverený riadením obce. „Tak ako z tejto funkcie, i v rámci mandátu starostu chcem pokračovať v rozbehnutých projektoch,“ uviedol Kubeš. Vymenoval zároveň úlohy, ktoré je potrebné riešiť – vybudovanie novej 12-triednej základnej školy, dobudovanie zberného dvora, rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci, rekonštrukcia komunikácie, chodníkov na Školskej ulici.

Kubeš sa vyhol odpovedi na otázku, či bude na starostu kandidovať aj v regulárnych komunálnych voľbách na jeseň, považuje takéto vyjadrenie za predčasné. Priznal však, že jeho rozhodnutie sa bude odvíjať aj od sobotňajších doplňujúcich volieb. „Či v novembri budem kandidovať alebo nie, ukáže aj podpora pri dnešnom hlasovaní,“ uviedol.

Volebné miestnosti dvoch volebných okrskov v Rovinke budú otvorené od 7.00 do 20.00 h.