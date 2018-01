Lubyová: Opozícia si v školskom výbore zahrala vabank s rodičmi i deťmi

V diskusnej relácii TA 3 V politike to uviedla ministerka školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR Martina Lubyová (nominantka SNS), ktorá je presvedčená, že dôvodom neschválenia poslaneckého návrhu na zvýšenie kvót pre osemročné gymnáziá vo výbore Národnej rady (NR) SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport bolo to, že opozícia sa „zomkla, aby návrh zablokovala“.

Jej oponent v diskusii, člen parlamentného školského výboru Branislav Gröhling (SaS), poukázal na to, že ani samotní členovia výboru z koalície nehlasovali jednotne, navyše podľa neho nemohli ani tento poslanecký návrh prerokovať. „Ja som ho dostal o pol desiatej, o desiatej sme už mali rokovať,“ uviedol. Z celej situácie viní ministerstvo školstva pod vedením SNS. Malo dostatok času, aby tento problém riešilo, uviedol.

Lubyová oponovala, že rezort nemá kompetenciu v rámci metodiky a určovania počtu tried a kvóty zavádza zákon Národnej rady. Upozornila, že tento zákon nadobudol účinnosť 1. septembra. „To bolo verejne známe, dovtedy mohla i opozícia v pléne Národnej rady túto situáciu riešiť, uviedla. "Ja nemôžem svojím rozhodnutím zvyšovať kvóty, lebo by som išla proti zákonu prijatému v parlamente,“ zdôraznila. Ministerstvo podľa nej samo presadzovalo myšlienku, že túto zmenu nemožno urobiť náhle.

Lubyová: Budúcnosťou je inklúzia

Poukázala však i na to, že cesta do budúcnosti vedie k inkluzívnemu modelu vzdelávania tak, ako je to aj filozofiou programu Učiace sa Slovensko. „Ak má byť táto myšlienka podporovaná, musíme si uvedomiť, že raz tie osemročné gymnáziá nebudú,“ upozornila.

V súčasnosti je potrebné riešiť aktuálny stav. „Zvýšenie kvót na desať percent by bolo určitým riešením, určitým premostením, uviedla. Teraz je to podľa nej v rukách poslancov Národnej rady. Gröhling očakáva, že táto téma sa dostane na rokovanie Národnej rady SR. "Sme pripravení za to zahlasovať,“ deklaroval.

Obaja sa zhodli, že kompetencie optimalizovať sieť škôl a môcť určovať počet tried by sa mali vrátiť pod gesciu rezortu školstva.