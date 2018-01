Miest na osemročných gymnáziách bude menej, sprísni sa výber, tvrdí Lubyová

Rodičia najmä v Bratislavskom kraji by sa mali pripraviť na to, že miest na osemročných gymnáziách bude menej a výber bude prísnejší. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to povedala ministerka školstva Martina Lubyová.

Problém zníženia kvót na osemročné gymnáziá na päť percent chcela riešiť ich zvýšením na desať percent prostredníctvom poslaneckej novely, parlamentný výbor pre školstvo ju však minulý týždeň nepodporil. „Teraz je jediná cesta cez plénum parlamentu, cez ďalší poslanecký návrh na zvýšenie kvóty, je to ale neisté,“ vyhlásila s tým, že v platnosti zatiaľ zostáva päťpercentná kvóta.

Poslankyňa Veronika Remišová (OĽANO), ktorá je podpredsedníčkou výboru NR SR pre školstvo, so zvyšovaním kvót nesúhlasí, preto spomínaný poslanecký návrh nepodporila. Navrhuje, aby sa opäť posunula účinnosť novely školského zákona, ktorá v roku 2008 zaviedla päťpercentnú kvótu na osemročné gymnáziá a ktorej účinnosť bola odsúvaná až do septembra minulého roku. Medzičasom je nutné hľadať „spravodlivé riešenie tejto chaotickej situácie“. „Túto situáciu spôsobilo ministerstvo školstva, účinnosť zákona už mohlo odložiť, no neurobilo nič,“ vyhlásila Remišová.

Ministerka Lubyová poukázala aj na kompetenčný problém, keďže osemročné gymnáziá sú v kompetencii okresných úradov, teda ministerstva vnútra. Tieto kompetencie by sa podľa nej mali vrátiť pod ministerstvo školstva, na čom už podľa nej panuje zhoda v rámci celého politického spektra. "Išlo by tak o presun niektorých kompetencií. V tom prípade kompetencií o rozpisovaní osemročných gymnázií,“ uviedla Lubyová. Vysvetlila, že už od budúceho školského roka by tak ministerstvo školstva mohlo určovať kritériá, na základe ktorých by sa deti rozdeľovali do prvých tried osemročných gymnázií. Čo sa týka vysokoškolských internátov, na ich opravy použije ministerstvo školstva európske fondy, z ktorých môže financovať rekonštrukciu v rámci zlepšovania energetických parametrov. Samotné ministerstvo tiež ešte tento rok vyčlení financie na opravy, sumu však nechcela konkretizovať.

Do obnovy internátov pôjdu milióny eur

Už v tomto školskom roku pôjdu do obnovy internátov vysokých škôl (VŠ) milióny eur, prisľúbila ministerka školstva. Odvolala sa pritom na aktuálnu politickú dohodu v koalícii.

Zdôraznila, že objem prostriedkov, ktoré sa použijú, bude oveľa vyšší ako suma 2,5 milióna eur, ktorú rezort dal do obnovy vysokoškolských internátov v rokoch 2015–2017. Konkretizovať sumu nechcela. Mám niečo predrokované, v pondelok sa o tom opäť budeme rozprávať s ministrom financií Petrom Kažimírom (Smer-SD), informovala.

Na otázku, či sa naplnia sľuby Roberta Fica (Smer) o 50 miliónoch eur na opravu vysokoškolských internátov do konca aktuálneho volebného obdobia, odpovedala, že sa nemôže vyjadrovať k sľubom niekoho iného. Poukázala však na to, že na obnovu kampusov bude možné použiť i eurofondy v rámci programu EPC (Efektívne využitie energie) použiteľné pre zníženie energetickej náročnosti budov.

"Tiež sú to desiatky miliónov eur, uviedla ministerka s upozornením, že program sa začína v auguste tohto roka, vyzvala vedenie vysokých škôl, aby sa zaoberali prípravou projektov, v ktorých sa o zdroje z EPC možno uchádzať.

Do riešenia obnovy vysokoškolských internátov podľa ministerky v najbližších rokoch výrazne vstúpi aj demografický vývoj so znižujúcim sa počtom vysokoškolákov i očakávaná optimalizácia siete škôl. „Budeme sa snažiť o to, aby sme tým, ktorí vysokoškolský internát budú potrebovať, zabezpečili dôstojné ubytovanie,“ povedala ministerka.