Policajti strieľali na unikajúce auto pri Lučenci

Policajná hliadka zaznamenala v piatok okolo pol šiestej podozrivú jazdu 38-ročného Branislava z Tuhára pri obci Kalinovo neďaleko Lučenca. „Vodič bez dôvodu menil smer jazdy, autom išiel zo strany na stranu, miestami aj do protismeru, a preto bolo vozidlo hliadkou riadne zastavované,“ upozornila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Mária Faltániová.

Branislav nereagoval ani na svetelné a zvukové výstražné znamenia a po zrýchlení opakovane ohrozoval ostatných v premávke. Preto polícia pristúpila k varovným výstrelom. V obci Kalinovo vodič narazil do plota rodinného domu a potom aj do prichádzajúceho vozidla. Po dvoch výstreloch do vzduchu policajti dvakrát strieľali aj do pneumatík. Po niekoľkominútovej naháňačke nakoniec vodič zastavil a vymenil si miesto s 21-ročnou spolujazdkyňou z Mučína.

„Bolo jasne a zreteľne vidieť, ako sa dve osoby na predných sedadlách medzi sebou vymenili,“ zdôraznila Faltániová. Polícia oboch aj pomocou donucovacích prostriedkov zaistila. Jedna zo striel auto zasiahla pod kufrom, približne 30 cm od pravej zadnej pneumatiky. Pri zásahu nikto neutrpel žiadne zranenia.

Riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Štefan Šurka pripomenul, že v prípade neuposlúchnutia výzvy musia vodiči s použitím zbrane a následnou streľbou počítať. „Ak občan nerešpektuje výzvy policajtov, sú zo zákona oprávnení použiť donucovacie prostriedky,“ povedal. K použitiu zbrane pristúpili policajti podľa neho zákonným spôsobom, keďže nebolo možné inak zadržať auto, ktorého vodič bezohľadnou jazdou vážne ohrozoval život a zdravie osôb a ani na opakované výzvy nezastavil.

Polícia zistila, že vodič má uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá na 48 mesiacov, pričom nikdy nebol držiteľom vodičského oprávnenia. V minulosti bol doma aj v zahraničí niekoľkokrát právoplatne odsúdený za násilnú aj majetkovú trestnú činnosť. V aute policajti počas vykonanej ohliadky našli veci súvisiace s drogovou trestnou činnosťou.