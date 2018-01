Nové pravidlá pri drahých liekoch krívajú

Na vlastnej koži to pocítila onkologicky chorá pacientka, ktorá by podľa nových pravidiel mala za liek platiť 690 eur. Ministerstvo zdravotníctva situáciu upokojuje tvrdením, že pacienti peňaženky vyťahovať nebudú.

Žena sa inovatívnym liekom úspešne liečila z rakoviny vaječníkov 14 mesiacov. Za ten čas naň nemusela nič doplácať. Potom jej však zdravotná poisťovňa oznámila, že bude platiť 690 eur mesačne. Na prípad upozornilo rádio Expres.

Ide o liek, ktorý poisťovňa neuhrádza automaticky, ale treba žiadať o výnimku. Vlani všetky tri zdravotné poisťovne dostali 7 500 takýchto žiadostí, schválili väčšinu z nich. Lieky uhradili v plnej výške. V januári prišla zmena, za ktorou stojí novela zákona o úhrade liekov. Podľa nej poisťovňa neplatí všetko, ale 75 až 90 percent z ceny, v závislosti od toho, ako dlho sa liek na Slovensku predáva. Zvyšok by mal pokryť držiteľ registrácie lieku formou zľavy. V prípade pacientky sa však firma s poisťovňou na zľave nedohodli.

Hovorkyňa zdravotníckeho rezortu Zuzana Eliášová pripomenula, že novela zákona sa tvorila v spolupráci so zdravotnými poisťovňami, ako aj zástupcami farmafiriem. Všetky strany podľa nej súhlasili s tým, že rozdiel v cene nemá znášať pacient, ale má o ňom rokovať držiteľ registrácie s poisťovňou.

Rezort zdravotníctva: Je to špekulatívny prístup

„Medializovaný prípad teda vnímame ako špekulatívny prístup pri aplikácii novej legislatívnej úpravy do praxe. V ojedinelých prípadoch, keď je potrebné pacientovi zabezpečiť liek na výnimku, je úlohou poisťovne a držiteľa registrácie lieku, aby komunikovali o podmienkach úhrady, za akých bude pacientovi liečba bezplatne poskytnutá,“ vysvetlila Eliášová a ubezpečila, že pacient nedopláca ani nebude doplácať nič.

„To je aj záver minulotýždňového rokovania, kde sa zdravotné poisťovne a Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu zaviazali, že vyvinú maximálne úsilie, aby lieky v režime výnimiek nemali finančný dopad na pacienta, čo všetky zúčastnené strany deklarovali aj v písomnom stanovisku. Zdravotné poisťovne sa tiež zaviazali zachovať pacientom, ktorým už liečba liekom na výnimku začala, jej pokračovanie za nezmenených podmienok, a teda že bude plne hradená a pacient nebude nič doplácať,“ doplnila Eliášová. Na otázku, čo majú robiť občania, ak sa ocitnú v podobnej situácii ako spomínaná pacientka, neodpovedala.

Matej Štepianský, PR manažér zdravotnej poisťovne Dôvera, pre Pravdu skonštatoval, že urobia všetko pre to, aby onkologicky chorá žena platiť nemusela. „Pripomenieme, že keď sa tvoril návrh novely zákona, v dôvodovej správe bolo uvedené, že zľavu za tieto nekategorizované lieky, teda tie, ktoré bežne nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia, má znášať držiteľ registrácie. Teda doplácať nemá ani pacient, ani zdravotná poisťovňa,“ zdôraznil.

Dôvera: Ide o ojedinelý prípad

Podľa Štepianskeho ide o ojedinelý prípad a Dôvera väčšinou vyjednala nulový doplatok pre pacienta. Rokovania so spoločnosťou AstraZeneca, držiteľom registrácie lieku v medializovanom prípade, pokračujú aj teraz. Prečo firma zľavu nedala, nevedno. Štepianský s touto otázkou odkázal Pravdu priamo na farmaceutickú spoločnosť, tá na naše otázky neodpovedala.

Jej medicínsky riaditeľ Vladimír Hraško pre agentúru TASR skonštatoval, že liek, ktorý stojí 5 030 eur, už niekoľko rokov dodávajú s vyrokovanou zľavou. „Cena po zľave je výrazne nižšia ako cena lieku,“ povedal. Problém v spomínanom prípade nastal podľa neho tak, že poisťovne posudzujú všetky žiadosti o výnimku ako nové. „Tým aj pre už liečených pacientov došlo pri tomto postupe k zníženiu úhrady zo strany poisťovní a pre pacienta to znamená doplatok, ktorý pred účinnosťou novely zákona nebol,“ zdôraznil Hraško.

Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ pre Pravdu povedal, že vie aj o ďalšom podobnom prípade, v ktorom figuruje iná farmaceutická firma. „Obrátili sa na nás príbuzní pacientky, tak som kontaktoval priamo spoločnosť. Tá mi potvrdila, že sú s poisťovňou v rokovaní a chcú sa dohodnúť, aby pacientka nemusela doplácať,“ opísal.

Obchodná záležitosť

Podľa jeho slov bolo zmyslom novely dať priestor poisťovniam, aby mohli vyjednávať s výrobcami o znížení ceny. „Týka sa to liekov, ktoré sú relatívne nové, užívané malou skupinou pacientov, a teda aj úhrada z verejných zdrojov je niekedy diskutabilná, pretože ešte nie sú dlhodobé údaje na to, či má daný liek taký zásadný význam, akú má vysokú cenu,“ vysvetlil Sukeľ. Doplnil, že pri rokovaní s farmafirmami ide o obchodnú záležitosť, o ktorej by pacient nemal ani len tušiť.

„Skúsenosti zo zahraničia hovoria, že firmy vedia byť ústretové. Je smutné, ak do toho zaťahujú pacienta. Ten by mal v takýchto situáciách dostať liek, a ak by aj mal byť nejaký doplatok, tak určite nie likvidačný. Pretože tých pacientov je v republike len zopár a nevidím dôvod, aby človek v kritickej situácii riešil, či bude mať na doplatok, alebo nie,“ uzavrel Sukeľ.

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker už avizoval, že na zasadaní parlamentného zdravotníckeho výboru predloží zmenu novely. Zavedie do nej prechodné ustanovenie, podľa ktorého by vo výnimočných prípadoch mohli poisťovne zaplatiť za lieky na výnimku viac ako zákonom stanovených 75 až 90 percent z ceny.