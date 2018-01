Štyri župy si zvolili podpredsedov, v Trenčíne prvýkrát žena

V Nitre nesúhlas Slovenskej demokratickej koalície

Poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) zvolili štyroch podpredsedov kraja. Budú nimi Marián Kéry (Smer, SNS, Most-Híd), Eva Antošová (Smer, SNS, Most-Híd), Igor Éder (nezávislý, v klube Smer, SNS, Most-Híd) a Tibor Csenger (SMK-MKP). Poberať budú mesačnú odmenu vo výške 50 percent platu predsedu kraja. Tí, ktorí sú zároveň aj poslancami Národnej rady SR, čiže Marián Kéry a Eva Antošová, budú mať odmenu vo výške minimálnej mzdy.

Éder bol zvolený do zastupiteľstva ako nezávislý, vstúpil však do klubu Smer, SNS, Most-Híd, ktorý má teraz 20 členov. Okrem neho do klubu vstúpili aj ďalší dvaja nezávislí poslanci – Gabriel Katona a Branislav Becík. V zastupiteľstve sa sformoval aj poslanecký klub SMK-MKP s 11 členmi. Voľba podpredsedov sa stretla s nesúhlasom poslaneckého klubu Slovenskej demokratickej koalície, zloženej zo strán SaS, KDH, NOVA, Šanca, OĽANO, OKS, ktorý má 11 členov a post podpredsedu nedostal.

Nezaradený Uhrík

Predseda kraja Milan Belica reagoval slovami „je to môj návrh, zákon nič iné nekonštatuje, len to, že je to návrh predsedu“. Zastupiteľstvo NSK má 54 poslancov. Milan Uhrík (Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko) bude pôsobiť ako nezaradený. Časť nezávislých poslancov sa snažila vytvoriť vlastný poslanecký klub, na to však treba zmenu rokovacieho poriadku, ktorú im dnes plénum neschválilo.

Doteraz mal NSK troch podpredsedov, teraz sa ich počet zvýšil na štyroch, čo je najviac v histórii kraja. Podľa Belicu tento počet vychádza z politickej matematiky a dokonca hrozilo, že ich bude päť. V minulosti mal kraj dvoch podpredsedov, neskôr troch. „Keď som to matematicky prepočítaval, aby bola aká-taká väčšina a ako-tak sa odhlasovali potrebné veci pre občanov, tak to inak nevychádzalo, len štyria podpredsedovia, pretože každý chce z hľadiska kontroly tieto veci ustrážiť, tak ja som nemal inú možnosť. Je pravda, že pokojne by mi možno stačil aj jeden podpredseda,“ povedal na margo počtu podpredsedov Belica.