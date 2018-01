Tehotným ženám desať eur preplatia poisťovne

Diskusia o 10 eurách na urgentoch sa rozprúdila po tom, čo sa sťažoval muž z Nitry na sociálnej sieti. Jeho tehotná manželka, ktorá bola mesiac pred termínom pôrodu, dostala bolesti a tak ju zaviezol na urgentný príjem. Lekári povedali, že to bol planý poplach a vypýtali si desať eur. Partnera nahnevalo to, že situácia sa mohla zopakovať aj v iné dni.

Prekážalo mu, že by zakaždým, keď žena nevie posúdiť, či ide o planý poplach, mal platiť. Ministerstvo zdravotníctva reagovalo tak, že sa k tejto téme úhrad vráti a vyšpecifikuje podmienky. Podľa jeho návrhu sa nové pravidlá nebudú týkať len tehotných žien, ale aj ostatných ľudí, ktorých zdravotný stav bude vážny. Tí najprv peniaze nemocnici zaplatia, potom na základe správy o poskytnutom ošetrení od lekára napíšu žiadosť o preplatenie poplatku do zdravotnej poisťovne. K žiadosti okrem správy priložia doklad o úhrade.

„Poistenec bude mať nárok na preplatenie poplatku, ak mu je poskytnutá urgentná zdravotná starostlivosť v súvislosti s tehotenstvom a aj pre ostatných pacientov v prípade ohrozenia zdravia,“ doplnila hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. Poplatok by mali vracať zdravotné poisťovne na základe žiadosti, ktorú bude potrebné poslať do 15 dní od ošetrenia na urgente. O vrátení peňazí budú rozhodovať posudkoví lekári poisťovne. Zmenu rezort avizuje cez pozmeňujúci návrh zdravotníckych zákonov. Prejsť musí parlamentom. Ak sa tak stane, platiť by mala od polovice marca.

Prechladnutí platia

V súčasnosti podľa zákona pacient zaplatí desať eur, ak ide o ľahšie ochorenie, napríklad prechladnutie alebo nie je hospitalizovaný. Ak je v život ohrozujúcom stave alebo zostáva v nemocnici, vtedy neplatí nič.

Denník Pravda sa pýtal nemocníc v Košiciach, Banskej Bystrici a v Nových Zámkoch, ako riešia ošetrenie tehotných žien na urgentoch. Z odpovedí vyplýva, že nemocnice majú rôzny prístup. „Vyberanie poplatkov desať eur od tehotných žien na urgentných príjmoch posudzujeme individuálne,“ uviedla hovorkyňa Univerzitnej nemocnice v Košiciach Ivana Stašková. V Nových Zámkoch poplatky nevyberajú, banskobystrická nemocnica iba poznamenala, že postupujú v súlade s platnou legislatívou.

Nová povinnosť sa nepozdáva všetkým trom zdravotným poisťovniam. „Ak bude našou povinnosťou rozhodovať o vrátení poplatkov, budeme túto činnosť vykonávať. Faktom však je, že administrácia súvisiaca s vrátením poplatku bude drahšia ako samotný poplatok,“ pripomenul PR špecialista zdravotnej poisťovne Dôvera Matej Štepianský s tým, že nepovažujú za správne, ak musí byť novelizovaný zákon, ktorý ešte ani poriadne nevstúpil do platnosti. Štepianský poukázal na to, že ak je zákon dobre napísaný, nemôžu vznikať pochybnosti a chaos.

Union zdravotná poisťovňa vníma tento návrh ako nesystémové riešenie. „O tom, či pacient vyžaduje akútnu zdravotnú starostlivosť, rozhoduje lekár podľa aktuálnej situácie a pacientovho stavu,“ upozornila hovorkyňa Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Poisťovňa by sa pri posudzovaní žiadosti o vrátenie preplatku opierala o správu lekára. „Lepšou alternatívou by preto podľa nás bolo, aby sa od vyberania poplatkov od tehotných žien upustilo úplne,“ dodala s tým, že poisťovni neprislúcha uhrádzať sumu 10 eur, pretože nevedia, z akých zdrojov by tak mala urobiť. Poplatok by poistencovi mala vrátiť nemocnica.

VšZP: Budeme rešpektovať, ak sa zmenia podmienky

Najopatrnejšia bola štátna VšZP. „Ak sa zmenia doterajšie podmienky týkajúce sa poplatkov na urgentoch, budeme túto zmenu rešpektovať,“ reagovala Viktória Vasilenková, hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Až v praxi bude podľa nej možné posúdiť, do akej miery sa dotkne práce revíznych lekárov, respektíve nákladov.

Šéf parlamentného výboru pre zdravotníctvo Štefan Zelník (SNS) súhlasí s tým, aby sa kritériá platby na urgentoch spresnili. Peniaze by však podľa neho mali vracať nemocnice. „Poplatok by mal vrátiť ten, kto ho vybral,“ poznamenal Zelník. O ministerskom návrhu budú ešte debatovať na výbore.

Desaťeurový limit platí od novembra minulého roka, pacienti pôvodne hradili 1,99 eur. Zvýšenie poplatku má odradiť pacientov od zneužívania urgentných príjmov. Vyššiu sumu majú podľa zámerov rezortu platiť iba tí, ktorí prídu do nemocnice s banálnou chorobou. V prípade zlomenín, ťažkých stavov po úrazoch a pri následnej hospitalizácii by nemocnice pýtať peniaze nemali.