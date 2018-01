Polícia znovu vyšetruje kauzu fiktívnych darcov SDKÚ

Vyšetrovateľ NAKA začal vypočúvať darcov SDKÚ zo zoznamu uvedeného v účtovníctve strany, z ktorých niektorí už v minulosti tvrdili, že strane nikdy nedali žiadny dar. O opätovnom vyšetrovaní ako prvý informoval portál Denníka N.

„v minulom roku (2017) bolo začaté trestné stíhanie vo veci legalizácie príjmu z trestnej činnosti a skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie v súvislosti s financovaním politickej strany SDKÚ. Vec je v počiatočnom štádiu, obvinená nie je žiadna osoba, vykonávajú sa procesné úkony. Z dôvodu taktiky vyšetrovania sa nebudeme v súčasnosti vyjadrovať k ďalším otázkam,“ potvrdila informáciu pre Pravdu hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry.

Vypovedať bude Kňažko aj Šimko

O financovaní strany bude v stredu vypovedať bývalý funkcionár SDKÚ Milan Kňažko. Podľa medializovaného zoznamu darcov mal strane poskytnúť v roku 2000 dohromady 46-tisíc korún. „Ale ja si to čestné slovo nepamätám. Vždy sa platilo nejaké členské v strane a ten, kto bol vo funkcii a mal vyšší plat, tak dával 2–3 tisíc zvýšené členské. To bolo dobrovoľné a legálne. Hádam nechcú odo mňa, aby som si na to spomínal, Ale nejaký dar, ktorý sa zháňa vlastnou hlavou, povedzme, 30 miliónov, tak takéto niečo sa nikdy nestalo. To by mali vyšetrovať,“ povedal Pravde Kňažko. Podľa neho ide o vec starú 18 rokov a preto vyšetrovateľovi veľa toho nepovie. „Akurát ho upozorním, že čo by mohli vyšetrovať, keď už ich platíme a nezaoberať sa takýmito hlúposťami, pokiaľ ide o mňa,“ dodal.

Predvolanie na výsluch na budúci týždeň dostal aj bývalý podpredseda SDKÚ Ivan Šimko. Ten mal dať strane v roku 2000 dohromady 116-tisíc korún. Aj podľa neho si už človek po toľkých rokoch na konkrétne sumy nemôže pamätať. „Na začiatku pri vzniku strany sme sa však skladali,“ podotkol Šimko.

Kauza v čase prezidentských volieb

Škandál s falošnými darcami sa objavil na verejnosti v roku 2004 krátko pred prvým kolom prezidentských volieb. Kandidát SDKÚ na post hlavy štátu Eduard Kukan vtedy pripustil, že to mohlo ovplyvniť jeho volebný výsledok. Hoci Kukan v prieskumoch bol na prvom mieste, napokon tesne nepostúpil. V druhom kole volieb sa rozhodovalo medzi Ivanom Gašparovičom a Vladimírom Mečiarom.

Vlastné preverovanie kauzy darcova začala samotná SDKÚ. Jej závery ale pochybnosti nevyvrátili. Generálny sekretár strany Ivan Harman tvrdil, že príjem, evidencia a zdaňovanie darov sa dialo v súlade so zákonom. Problém bol však v tom, že SDKÚ na príjmových dokladoch z darov nevyžadovala potvrdenie sumy podpisom darcu. Spochybňovanie darov podľa SDKÚ mohlo súvisieť s politickými a osobnými dôvodmi.

Kauzu vyšetrovala aj polícia, v roku 2006 okresná prokuratúra ju však zastavila s tým, že nejde o trestný čin.