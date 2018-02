Na čelo školy by obce postavili manažéra

Manažér namiesto učiteľa. Združenie miest a obcí Slovenska navrhuje, aby posty riaditeľov základných a stredných škôl mohli obsadiť aj uchádzači bez pedagogického vzdelania. Tí by mali riadiť hlavne väčšie a bohatšie školy. Ministerstvo školstva je o myšlienke pripravené diskutovať, medzi učiteľmi však nenachádza ohlas. Tvrdia, že bez učiteľskej praxe to nejde.

Úroveň a spôsob vedenia škôl chce ZMOS zlepšiť tým, že by o stoličku hlavy školy mohol zabojovať aj profesionálny manažér, dnes musí mať riaditeľ pedagogické vzdelanie. Túto možnosť by chceli presadiť najmä pri väčších a finančne lepšie zabezpečených školách a školských zariadeniach. „Z praxe je zrejmé, že pokiaľ na tomto princípe dokážu fungovať zdravotnícke zariadenia, môže to byť cesta aj vo sfére školstva,“ uvádza analýza regionálneho školstva, ktorú vypracoval ZMOS. Pedagogiku na školách by podľa nej mali na starosti učitelia – zástupcovia riaditeľa, manažér by sa venoval ekonomickej stránke, efektivite či propagácii školy.

Rezort školstva takýto návrh neodmieta. „Bude sa ním zaoberať sekcia regionálneho školstva na ministerstve,“ avizuje tlačový odbor ministerstva.

Kandidát na riaditeľa školy musí spĺňať viacero podmienok, ktoré určuje zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch. Medzi ne patrí bezúhonnosť, pedagogické vzdelanie, aspoň päť rokov v praxe v odbore. Pri pohovore predkladá návrh koncepcie rozvoja školy, musí byť zdravotne spôsobilý a ovládať štátny jazyk. Dodatočné kritériá môže stanoviť zriaďovateľ, ktorý má zároveň posledné slovo pri výbere z kandidátov, ktorých navrhne rada školy. Riaditeľ zastáva funkciu päť rokov.

Oslovení riaditelia škôl s návrhom ZMOS-u nesúhlasia a považujú ho za nelogický. Obávajú sa, že by to mohlo do škôl priniesť chaos. „Riadenie školy neznamená len udržať ju v prevádzke z technického pohľadu, veľký dôraz, priam ťažisko, je práve na pedagogickom riadení,“ myslí si Iveta Šanderová, riaditeľka Gymnázia Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici.

Riaditeľ denne rieši sťažnosti a požiadavky žiakov, rodičov, učiteľov. Zároveň sa zaoberá nastavením vyučovania, obsahom predmetov, obsadením učiteľských miest. „Učitelia informatiky alebo fyziky začínajú byť vzácny tovar. Niekedy sme mali možnosť vyberať si a dnes sme radi, ak nejakého dostaneme,“ konštatovala Šanderová. Nevie si preto predstaviť, ako by takéto situácie zvládal človek bez znalosti školského systému. „Nie je to šťastný návrh a do situácie v škole by to vnieslo ešte väčšie problémy, ako momentálne sú,“ doplnila riaditeľka banskobystric­kej školy.

„Najideálnejším riaditeľom je človek, ktorý si prejde všetkými pozíciami a postupne kariérne rastie, teda pozná problematiku z každej strany. Potom mu stačí len doplniť manažérske minimum,“ reagovala na analýzu ZMOS-u riaditeľka Základnej školy Palín v Michalovskom okrese Eva Tchúriková. Podľa nej by pomohlo, ak by šéfovia škôl nemuseli učiť, mala by to byť len možnosť, nie povinnosť. „Niekedy totiž riaditeľ popri všetkých povinnostiach učí päť hodín, niekedy dvadsať. Závisí to od počtu tried a veľkosti školy,“ pripomenula pedagogička.

Profesionálni manažéri považujú myšlienku vedenia školy aj iným ako učiteľsky vzdelaným človekom za zmysluplnú. „Určite by to školám pomohlo z ekonomickej stránky, v ktorej pedagóg nemusí byť až tak doma,“ hovorí manažér Martin zo Žiliny. Dodáva, že takáto ponuka by mohla zaujať. „Mal som kolegyňu, ktorá si po odchode z firmy založila súkromné bilingválne gymnázium,“ poznamenal mladý muž. Sám by takúto možnosť vyskúšal. „Post riaditeľa by som zvažoval ako jednu z alternatív pri hľadaní novej práce,“ mieni Martin.

Oslovení manažéri dôležitosť pedagogickej stránky nepodceňujú. Kristína z Košíc by sa o pozíciu uchádzala až po školení z tejto oblasti. „Pozícia riaditeľa vyžaduje neustále rozširovanie obzoru, či už ide o študijné programy, legislatívu týkajúcu sa vzdelávania, zabezpečovania priestorov, hygieny či správne rozvrhovanie rozpočtu. Preto čisto vyštudovaný manažér nedokáže dostatočne reagovať na meniace sa podmienky v školstve a tak na potreby učiteľov, ako aj žiakov,“ vymenovala Kristína.

Návrh ZMOS-u, ako skvalitniť vedenie škôl, nie je jediným. Tím autorov, ktorý pripravoval reformu školstva za bývalého ministra rezortu Petra Plavčana (nom. SNS), by začal so zmenami na pedagogických fakultách. „Na vysokej škole by mal byť celoplošne zavedený predmet manažment školy, pričom následne by riaditelia mali byť pravidelne školení z nových trendov riadenia školy,“ uvádza reformný dokument Učiace sa Slovensko, ktorý ministerka Martina Lubyová (nom. SNS) po nástupe do funkcie označila za nezrealizovateľný. Jej tlačový odbor teraz pripomenul, že v rámci rokovaní sa otvorí viacero tém.

Takmer dvestostranovú analytickú štúdiu o situácii v regionálnom školstve uverejnil ZMOS na svojej stránke začiatkom januára. Poukazuje v nej na nedostatočné financovanie základných a stredných škôl, nejasné vymedzenie kompetencii miest a obcí voči školám či na nedostatok miest v škôlkach. Apeluje na zvýšenie platov pre učiteľov či počtu technických pracovníkov škôl, ako sú správcovia siete. Presadzujú tiež, aby o zrušení škôl pri optimalizácii ich počtu nerozhodoval štát, ale zriaďovateľ.