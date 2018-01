Tehotné ženy by mohli mať poplatok odpustený už na urgente, pripúšťa Drucker

Tehotné pacientky by predsa len mohli mať automaticky odpustený desaťeurový poplatok priamo na urgente v nemocnici. Pripustil to v stredu minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru) po rokovaní vlády SR.

Priznal, že návrh, aby si zaplatených desať eur na urgente pýtali gravidné späť od svojej zdravotnej poisťovne, môže predstavovať „zbytočnú administratívu“. Takúto ideu v utorok (30.1.) podporili koaliční poslanci v parlamentnom zdravotníckom výbore s tým, že to ešte musí odobriť plénum v Národnej rade SR.

Zdravotníckym výborom už schválený návrh sa však ešte predtým, ako sa dostane do pléna, môže zmeniť na gestorskom výbore v parlamente. A Drucker o to požiadal. „Poprosil som, aby sa tento bod mohol na spomínanom výbore ešte otvoriť a zmeniť tak, aby bola zdravotná starostlivosť na urgente o tehotné vylúčená z poplatkov s tým, že to musí súvisieť s graviditou,“ vysvetlil minister.

Parlamentný zdravotnícky výbor v utorok schválil pozmeňujúci návrh, z ktorého vyplýva, že tehotné ženy by mali dostať možnosť pýtať si desaťeurový poplatok zaplatený na urgente v nemocnici späť od svojej zdravotnej poisťovne. A to pri akejkoľvek zmene zdravotného stavu súvisiaceho s tehotenstvom a pôrodom.

Opozícia i niektoré zdravotné poisťovne mali voči tomu výhrady. Hovorili o zbytočnej záťaži ako pre pacientky, tak aj pre revíznych lekárov poisťovní.

Diskusia o poplatku pre tehotné ženy sa rozprúdila po tom, čo sa na poplatok sťažoval na sociálnej sieti muž tehotnej ženy z Nitry. Ministerstvo zdravotníctva krátko po tom avizovalo, že tému úhrad na urgente opäť otvorí a doprecizujú sa podmienky pre gravidné pacientky.

Nová desaťeurová výška poplatku na urgentoch v nemocniciach platí od novembra minulého roka, dovtedy sa platili dve eurá. Takýto poplatok má odradiť pacientov, ktorí by chceli zneužívať systém. Úhrada sa nemá týkať chorých, ktorí potrebujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť.