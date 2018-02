Polícia i nemocnica preverujú nekalé praktiky na plastickej chirurgii v Košiciach

Na tlačovej besede o tom informoval riaditeľ UNLP Milan Maďar. Zdôraznil, že vedenie nemocnice o podozrivých praktikách nemalo vedomosť a rozhodne sa od nich dištancuje. Klinika plastickej chirurgie mala podľa zistení poza chrbát vedenia vykonávať plastické operácie cudzincom, ktorí si zákrok zaplatili cez agentúru z daňových rajov.

„Vedenie nemocnice sa o problematike dozvedelo len pred niekoľkými dňami. Následne sme okamžite spustili interné vyšetrovanie, ktoré ešte nie je ukončené. Na základe prvých poznatkov bol z funkcie odvolaný primár kliniky Róbert S. Súčasne prebieha aj hĺbková kontrola z ministerstva zdravotníctva. Nemocnica začala aplikovať pracovnoprávny postup voči kolektívu kliniky a iným pravdepodobne zainteresovaným zamestnancom. Každý z nich bude predvolaný na individuálny rozhovor, aby sa k danej veci vyjadril. Taktiež pristupujeme k pozastaveniu plánovaných operačných výkonov pre samoplatcov na našej klinike do odvolania,“ povedal Maďar.

Generálny riaditeľ Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach Milan Maďar. Autor: TASR, František Iván

Pacienti platili „cash"

Maďar tvrdil, že o agentúre New Look Holiday doteraz nevedel. „Dopočul som sa o nej, keď ste poslali otázky,“ povedal. Na ich základe spustil internú kontrolu, ktorá má porovnať chorobopisy platiacich pacientov s pokladničnými dokladmi.

Odvolaný primár plastickej kliniky košickej nemocnice Róbert Sabovčík priznal, že pacienti platia „cash" na klinike. „Museli by ísť z plastiky do pokladne a ani nevedia, kde to je,“ vysvetlil. Tvrdí, že pacient odovzdá len sumu podľa platného cenníka nemocnice, po výkone vloží klinika peniaze v plnej výške do pokladne a dá mu bloček. Podľa Trendu Sabovčík podobne ako riaditeľ najskôr konštatoval, že o New Look Holiday nič nevie. Neskôr sa v rozhovore preriekol, že väčšina zahraničných samoplatcov išla minulý rok práve cez túto agentúru.

Kontrola pokračuje

Podľa vedenia nemocnice je na polícii, aby preverila dianie na klinike, rozhodla, či došlo k spáchaniu trestného činu, a akého. Nemocnica si u orgánov činných v trestnom konaní uplatňuje aj náhradu škody.

Do nemocnice mali na rôzne zákroky z odboru plastickej chirurgie prichádzať domáci, ale aj zahraniční samoplatcovia. Zahraničných klientov mala zabezpečovať istá agentúra. Panuje podozrenie, že niektoré výkony neboli účtované v zmysle platného cenníka. Ako celý systém fungoval, je predmetom vyšetrovania.

„Interná kontrola pokračuje aj naďalej. Podľa jej výsledkov sme pripravení podniknúť prípadné právne kroky voči predmetnej agentúre,“ povedal riaditeľ.

Podozrivé prepojenie

Na prípad upozornil týždenník Trend, ktorého reportérka predstierala, že je zahraničnou záujemkyňou o liposukciu.

Reportérka dostala presné inštrukcie aj s návrhom dátumu operácie a zmluvy. V nej bolo uvedené, že agentúra je len sprostredkovateľ a nenesie zodpovednosť za prípadné následky objednaných výkonov. Tú má podľa zmluvy partner – štátna Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura Košice (UNLP).

„Klientka má podľa pokynov letieť z Londýna do Košíc, kde ju počká pracovník agentúry. Ten ju odprevadí do apartmánového hotela, v ňom potom strávi niekoľko pooperačných dní potrebných na zotavenie. Zákroku má predchádzať lekárska konzultácia s doktorom Olegom Turkinom, ktorý bude v nemocnici operovať. Platbu za výkon, ktorú orientačne určili na zhruba päťtisíc eur, treba odovzdať na tomto stretnutí,“ objasnil Trend. Ako agentúra potvrdila, platí sa po predoperačných testoch pri osobnej konzultácii s chirurgom, pričom sa nedá platiť kartou, iba v hotovosti.

Pracovali bez zmluvy

Agentúra New Look Holiday, naopak, spoluprácu so štátnou nemocnicou nepoprela a potvrdila, že nemá žiadny oficiálny právny rámec. Napísala, že partner oň nemal záujem. Trend však upozorňuje, že ak má súkromná firma spoluprácu so štátnou nemocnicou v akejkoľvek oblasti, zo zákona musí byť medzi nimi zmluvný vzťah. Tomu spravidla predchádza zložité verejné obstarávanie. „Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie UNLP doteraz nevyžadovala podpísanie zmluvy,“ uviedla New Look Holiday v stanovisku. Konečná suma pre klienta operovaného v štátnej nemocnici zahŕňa podľa nej okrem cien zákroku aj služby sprostredkovateľa a ďalšie výdavky.

V košickej Klinike plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie malo dochádzať k operáciám zahraničných klientok sprostredkovaných agentúrou New Look Holiday, ktoré mali platiť násobne vyššie sumy, ako sú uvedené v oficiálnom cenníku kliniky. Autor: TASR, František Iván

Podľa ministerstva zdravotníctva nie je v poriadku, že súkromná agentúra posiela pacientov do štátnej kliniky a nejestvuje k tomu žiadna zmluva. „Prípad sme okamžite preverili prostredníctvom Úradu pre riadenie podriadených organizácií,“ reagovala hovorkyňa Zuzana Eliášova. Na základe výsledkov interného šetrenia nemocnice podľa nej bezodkladne určia ďalší postup. „Ak sa preukážu pochybenia, sme pripravení vyvodiť zodpovednosť a pristúpiť k príslušným právnym krokom,“ podotkla.

LOZ konanie odsudzuje

Lekárske odborové združenie (LOZ) vyzýva na odhalenie a potrestanie vinníkov v súvislosti s touto kauzou.

LOZ odsudzuje konanie na klinike. „Veríme tomu, že všetci vinníci budú odhalení a potrestaní nielen pracovnoprávne, ale zodpovedné orgány zvážia aj zákaz výkonu povolania lekára a štátne orgány tiež preveria, či neboli porušené trestné a daňové zákony SR,“ dodal predseda LOZ Peter Visolajský.

Podľa medializovaných informácií malo na klinike dochádzať k operáciám zahraničných klientok sprostredkovaným agentúrou New Look Holiday, ktoré mali platiť vyššie sumy, než je uvedené v oficiálnom cenníku kliniky.