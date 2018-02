Lubyová: Maturity by mali fungovať v rovnakom režime ako Testovanie 9

Ministerstvo školstva pripraví v krátkodobom horizonte novelu školského zákona, od ktorej si sľubuje zvýšenie objektivity pri maturitách. Na pôde Národnej rady SR to vo štvrtok oznámila ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS).

Šéfka rezortu odpovedala v rámci Hodiny otázok na dotaz opozičného poslanca Eugena Jurzycu (SaS). Ten chcel vedieť, či Lubyová súhlasí s hlavnou školskou inšpektorkou, podľa ktorej by riešením problému nedovoleného vylepšovania výsledkov testov externej časti maturít mohla byť existencia nezávislých testovacích centier.

Lubyová tvrdí, že po zmene školského zákona by sa mal na maturity vzťahovať podobný režim ako na Testovanie 9. „Teda maturity by boli strážené a organizované externými pedagógmi z iných škôl. Pri Testovaní 9 sa to už osvedčilo, zatiaľ čo maturita je v zmiešanom režime, keď niekde sa zúčastňujú externí pedagógovia a niektoré časti si hodnotia sami interní pedagógovia,“ vysvetlila.

Od novely zákona si teda ministerstvo sľubuje zvýšenie objektivity. „Uvedomujeme si, že v niektorých druhoch škôl dochádza k nedovolenému správaniu u žiakov a zrejme aj pedagógov v rámci hodnotenia maturitných skúšok,“ uistila Lubyová.

Na margo Jurzycom spomínaných testovacích centier uviedla, že je to progresívne riešenie. "Treba brať ale do úvahy rozpočtové a kapacitné obmedzenia. Máme však národný projekt ‚Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania‘, ktorý sa skončil v roku 2015.

V rámci tohto projektu boli odpilotované tzv. testovacie centrá na školách, v ktorých mohli prebiehať tieto elektronické testy," ozrejmila Lubyová s dôvetkom, že už v minulom školskom roku sa elektronická forma pilotne testovala na 110 školách a do budúcna sa to má rozširovať.