Rektori kvitujú financie na internáty, ale 10 miliónov podľa nich nestačí

„Navrhujeme rezortu školstva rozpísať finančné prostriedky na rekonštrukciu ubytovacích kapacít 20 verejných vysokých škôl podľa koeficientu komplexnej akreditácie 1,1 aplikovaného pre 12 univerzít, koeficientu 1,2 pre tri bratislavské univerzity a koeficientu 1 pre ostatných päť vysokých škôl,“ vysvetlil Kropil.

Návrh SRK vychádza z údajov o ubytovacích kapacitách verejne dostupných vo Výročnej správe o stave vysokého školstva za rok 2014.

SRK pripomenula, že vyčlenených desať miliónov eur a rovnaká suma, ktorá má byť na internáty vyčlenená v prípade pozitívneho hospodárskeho rastu slovenskej ekonomiky v druhom polroku, je nízka.

„Ak majú byť slovenské vysoké školy konkurencieschopné v európskom vysokoškolskom priestore a majú byť atraktívne pre domácich a zahraničných študentov, štát musí systematicky podporovať budovanie a rekonštrukciu vysokoškolskej infraštruktúry v celej SR vrátane Bratislavy,“ uviedol Kropil.

Predseda Študentskej rady vysokých škôl Bálint Lovász pre TASR povedal, že poskytnutie financií nie je splnením sľubu premiéra SR Roberta Fica (Smer-SD) z roku 2015, ale iba slabá náplasť na alarmujúci stav internátov v krajine. Kresťanskodemo­kratická mládež Slovenska (KDMS) považuje prísľub koaličných lídrov za pľuvanec do tváre študentom.

„Robert Fico a jeho ministri nespravili za posledných desať rokov nič pre obnovu internátov na Slovensku. Koaliční lídri sa sľubom desať alebo 20 miliónov na rekonštrukciu internátov snažia zalepiť oči študentom,“ povedal podpredseda KDMS Miroslav Dragun.

Internáty by mali prejsť nevyhnutnými opravami striech, výmenou okien i vnútorného zariadenia. Taktiež by sa malo realizovať zateplenie budov, a to prostredníctvom tzv. EPC projektov.

Tie spočívajú v uzavretí zmluvy medzi vybraným poskytovateľom energetických služieb a vlastníkom budovy, pričom náklady na modernizáciu sa splácajú z financií ušetrených za prevádzku. "Eurofondy zďaleka neznamenajú riešenie.

Príprava projektov je finančne a administratívne náročný proces a nerieši problém s kvalitou ubytovania. Zastaraný interiér, jadro, sociálne zariadenia a rozvody predstavujú najvážnejšie nedostatky internátov. Ich výmenu je nutné riešiť paralelne s prácami, ktoré majú byť hradené z eurofondov," uzavrel Lovász.