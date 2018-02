Kaliňák: Prezident za lety dlhuje občanom

Kaliňák sa už pred časom vyjadril, že v minulosti rezort vnútra vystavil Kiskovi faktúry za lety, Prezidentská kancelária však poprela, že by faktúry dostávala.

„Nikdy som nehovoril o faktúrach, ktoré mali byť vystavované prezidentskej kancelárii. Aký by malo zmysel, aby pretekali peniaze daňových poplatníkov z položky Prezidentskej kancelárie do položky ministerstva vnútra? Otázka je postavená inak. Je alebo nie je ochotný zaplatiť prezident A. Kiska milión eur za lety na vyslovene súkromné účely, ktoré dlhuje nie mne alebo predsedovi vlády R. Ficovi, ale našim občanom? Ak nie, potom nech nezahmlieva, že nedostal faktúry,“ uviedol Kaliňák na sociálnej sieti. Ako ďalej minister povedal, po uhradení dvoch faktúr sa prezident vyjadril, že ďalšie nebude uhrádzať, a preto mu ďalšie neboli vystavované a vystavené boli stornované. „Ak sa k tomu postaví chlapsky a povie, že milión eur vráti našim občanom, osobne mu ich do hodiny prinesiem do Prezidentského paláca,“ dodal Kaliňák.

O tom, že prezident má platiť za lety, hovoril vlani viac ráz aj premiér Robert Fico. Vyjadril sa tak v decembri pri odvolávaní ministra Kaliňáka v parlamente. „Jednoducho toto boli súkromné lety, s tým sa jednoducho nedá nič robiť. Ak má byť poriadok v tejto krajine, každý nech si zaplatí to, čo minul na súkromné ciele," povedal Fico.

Prezidentov hovorca Roman Krpelan vtedy reagoval, že prezident dostáva mesačne stovky listov od občanov, ktorí potrebujú riešiť skutočné problémy. „Napríklad zlyhávanie zdravotníctva – nedostatok lekárov, vysoké ceny energií, nízke dôchodky, nehorázne konanie polície, ktorá strieľa po mladých ľuďoch, mafiánske praktiky štátu voči vlastným občanom. Prezident sa nebude podieľať na trápnej hre, ktorá má prekryť ďalšie odvolávanie ministra vnútra, ktorého už nemôžu vystáť ani vlastní stranícki kolegovia," uviedol hovorca.

Kauza prezidentových letov naplno vypukla vlani v apríli. Parlament vtedy schválil uznesenie, v ktorom žiada prezidenta, aby lietadlá leteckého útvaru ministerstva vnútra využíval iba na cesty súvisiace s výkonom jeho ústavnej funkcie.