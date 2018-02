Škandál s plastikou zaujíma aj políciu

Riaditeľ štátnej nemocnice v Košiciach zatiaľ zostáva sedieť na svojej stoličke. Ministerstvo zdravotníctva však nevylučuje, že po výsledkoch kontrol pristúpi aj k personálnym zmenám. Škandál s predraženými plastickými operáciami zahraničných pacientiek chce dôkladne prešetriť. O výsledky sa začala zaujímať aj krajská polícia. Podľa lekárskych odborárov by mal riaditeľ nemocnice niesť následky.

Rezort zdravotníctva sa zatiaľ robiť poriadky vo vedení Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach nechystá. Aféru na klinike plastickej chirurgie overuje. „Prípad priamo na mieste prešetrujeme prostredníctvom nášho Úradu pre riadenie podriadených organizácií. Postupy na klinike považujeme za absolútne neakceptovateľné,“ zdôraznila Zuzana Eliášová, hovorkyňa ministerstva zdravotníctva.

Kontroly aktuálne prebiehajú na klinike, kde mali pacientky z Veľkej Británie platiť priamo lekárom, a nie oficiálne cez pokladnicu sumy, ktoré boli oveľa vyššie ako tie v cenníku nemocnice. „Je našou prioritou dôkladne situáciu prešetriť a po ukončení tejto hĺbkovej kontroly rezort rozhodne o ďalších krokoch,“ avizuje Eliášová.

Vedenie nemocnice sa bráni, že o operáciách, ktoré s lekármi dohadovala britská agentúra, a diali sa na pôde nemocnice, nič nevie. „Len čo sme sa o podozrení nejakej činnosti, ktorá prebieha na klinike plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie, dozvedeli, začali sme interné vyšetrovanie,“ vyhlásil vo štvrtok po prepuknutí škandálu generálny riaditeľ nemocnice Milan Maďar.

Odvolal primára kliniky a každého jej zamestnanca predvoláva na individuálne rozhovory. Začali tiež porovnávať záznamy o operáciách a o zaplatených cenách od samoplatcov s údajmi z pokladnice. Vedenie sa totiž obáva, že hodnota skutočne realizovaných úkonov prevyšuje sumu, ktorá bola odvedená do pokladnice.

„Nemocnica nemá a ani nikdy nemala zmluvu s touto agentúrou a nevedeli sme ani o žiadnej spolupráci agentúry s klinikou. Podľa výsledkov internej kontroly sme pripravení podniknúť právne kroky voči predmetnej agentúre,“ uisťoval Maďar.

Odvolaný primár Róbert Sabovčík rezolútne poprel, že by išlo o tajne realizované zákroky. Vo štvrtok sa vyjadril, že o každej operácii je nemocnica informovaná prostredníctvom nemocničného informačného systému. V ňom sa vedú údaje o pacientovi od momentu objednania až po odchod zo zariadenia. Podľa bývalého primára išlo o riadne estetické výkony na klinike poskytované slovenským, ako aj zahraničným klientom. Zároveň uisťuje, že všetky peniaze putovali do pokladnice nemocnice.

Padlo trestné oznámenie

Nemocnica podľa riaditeľa podala trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, polícia v piatok informovala, že trestné oznámenie neeviduje. "V prípade, že v danej veci nebude políciu nikto kontaktovať, na okolnosti prípadu sa bude policajný zbor informovať u vedenia nemocnice. Očakávame, že vedenie nemocnice alebo kontrolné orgány ministerstva nás budú o výsledkoch informovať, pretože v tejto oblasti, najmä čo sa týka prístupov do zdravotných záznamov, má polícia obmedzené možnosti, " reagovala Lenka Ivanová, hovorkyňa Krajského riaditeľstva polície v Košiciach.

Angličanky túžiace po krajšom nose či prsiach privádzala do nemocnice agentúra so sídlom v daňovom raji. Na svojej webovej stránke pre klientky ponúka úpravu očných viečok, korekciu uší alebo liposukciu. „Spolupracujeme s vybranými súkromnými kozmetickými a stomatologickými klinikami z Košíc na Slovensku,“ píše sa na stránke. Zároveň sľubuje kvalifikovaných, anglicky hovoriacich chirurgov, nízke ceny či liečbu na svetovej úrovni.

Či nemocnica o zákrokoch naozaj nevedela, je však otázne. Na webovej stránke sú totiž fotografie zo zdravotníckych centier a lekár z Košíc pre Pravdu potvrdil, že niektoré spoznal. „Môžem potvrdiť, že na fotografiách je aj pavilón plastickej chirurgie štátnej nemocnice, nemocničná posteľ a zrejme aj operačná sála,“ uviedol zdroj z košického lekárskeho prostredia, ktorý si neželal uviesť meno. Agentúra na otázky, či s nemocnicou mala uzavretú zmluvu a prečo pacientky museli platiť aj o 1 500 eur viac, ako je v bežnom nemocničnom cenníku, do uzávierky neodpovedala.

Šéf Odborov: Riaditeľ by mal zvážiť, či ostane riaditeľom

Predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský si myslí, že nie je možné, aby sa pacienti dostávali na sálu potajomky. „Na operáciu potrebujete zabezpečiť priestor, nástroje, prístroje, anesteziológa či predoperačné lieky,“ vymenoval Visolajský. O každom pacientovi sa tak musí viesť v rámci nemocničného informačného systému presná dokumentácia. „Neviem si preto predstaviť, že by sa takýmto spôsobom dostal pacient na operáciu a nevedel by o ňom nikto nič,“ krúti hlavou lekár. Riaditeľ nemocnice by podľa neho mal zvážiť, či zotrvá na riaditeľskej stoličke.



Vlani sa na košickej klinike plastickej chirurgie uskutočnilo 1 800 operácií. Z toho bolo dvesto samoplatcov. Z nich až 137 pochádzalo zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Predseda správnej rady občianskeho združenia Slovenský pacient Radoslav Herda označil toto číslo za príliš vysoké na to, aby sa operácie diali bez aspoň tichého súhlasu vedenia nemocnice.

Nemocnice vrátane štátnych majú možnosť poskytovať služby za plnú náhradu. Je však potrebné, aby mali schválený cenník, ktorý musia dodržiavať. Zdravotnícke zariadenia sú tiež povinné tieto platby riadne zdokladovať.