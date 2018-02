Zavraždený E. Valko sa pred smrťou obával o svoj život, tvrdí jeho exmanželka

Pred smrťou sa však obával o svoj život. Uviedla to jeho exmanželka Oľga Valková, ktorá tento týždeň v prípade vraždy jej bývalého manžela vypovedala na polícii ako svedkyňa.

Podľa mienky polície to bolo lúpežné prepadnutie, kde sa teda manžel bránil a na základe toho ho zastrelili. Tak mi to bolo povedané, povedala Valková krátko po výsluchu na polícii. Podľa nej sa teraz proste musí dokázať, že ktorý z nich strieľal".

Polícia už na mieste vraždy v rodinnom dome v Limbachu uskutočnila aj rekonštrukciu. K tej rekonštrukcii som sa ani nepýtala, ja si myslím, že to bolo skôr dokazovanie, ako sa to teda vlastne stalo už pri tých obžalovaných, uviedla.

K prípadnému termínu ukončenia vyšetrovania sa vyjadriť nevedela. Ona sama si kladie otázku, či jej bývalý manžel naozaj zomrel pri lúpežnom prepadnutí. Je to veľmi ťažké uveriť, že pri takom človeku, ako bol Ernest Valko, takouto zhodou nešťastných udalostí, že takto prišiel o život. Vždy vás napadne v prvom momente to, že bol obeťou niekoho, komu stál v ceste, povedala. Pripomenula, že po vražde zostala na mieste advokátova peňaženka, pričom nemal doma sejf. To je na policajtoch a obvinených, aby sa k tomu vyjadrili, uviedla. Jej bývalý manžel sa však podľa nej obával o svoj život. Nosil aj zbraň, to bolo známe, aj podľa toho jeho správania, vyjadroval sa niekedy, že jeho protistrana sú ľudia, ktorí sú schopní všetkého, dodala.

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár v októbri minulého roka informoval, že policajný vyšetrovateľ v prípade vraždy právnika Ernesta Valka obvinil dve osoby, Jozefa R. z vraždy a Jaroslava K. z lúpeže. Jozef sa vtedy nachádzal vo väzení pre inú trestnú činnosť a Jaroslav vo väzbe, taktiež pre iný zločin.

Podľa policajného prezidenta Tibora Gašpara sa obvinení ešte v októbri 2010 mali rozhodnúť, že sa pokúsia vylúpiť dom Ernesta Valka. Dňa 8. novembra 2010 okolo 18. hodiny mali obvinení prísť k právnikovmu domu a čakať na jeho príchod. Potom, čo Valko vošiel do domu, vnikli obaja za ním. „Jozef R. mal strelnú zbraň a mal vystreliť na poškodeného. Trafil ho do ľavej strany hrude a spôsobil mu smrteľné zranenie,“ opísal Gašpar skutok minulý rok. Lupiči z právnikovho domu ušli a podľa polície si nič neodniesli. Polícia aj prokuratúra zdôraznili, že motívom spáchania skutku mala byť snaha o majetkový prospech.