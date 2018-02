Tatrám chýbajú parkoviská. Majú plán

Týka sa to najmä turisticky najvyhľadávanejších lokalít v správe mesta Vysoké Tatry, ktorými sú Starý Smokovec a Tatranská Lomnica. Radnica vo Vysokých Tatrách pracuje na pláne vynovenej infraštruktúry, momentálne sa robí analýza súčasného stavu.

Čoraz horšie

Problém s nedostatkom parkovacích miest je vo Vysokých Tatrách z roka na rok vypuklejší. Smeruje sem čoraz viac turistov, nielen zahraničných, ale aj domácich. Na takúto záťaž nie sú Tatry stavané.

„Keď v roku 1947 získali Vysoké Tatry po zlúčení všetkých pätnástich tatranských osád štatút mesta, bola u nás infraštruktúra postačujúca. Vrátane dopravy,“ hovorí primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš. Rozvoj turistického ruchu podľa neho veľa zmenil a Tatry čoraz častejšie zažívajú problém kolabujúcej dopravy.

Podľa štatistík Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Vysoké Tatry navštívilo za prvých šesť mesiacov minulého roku región Vysoké Tatry takmer 232-tisíc turistov. Jej výkonná riaditeľka Veronika Littvová vysvetlila, že pod týmto regiónom sa myslí nielen mesto Vysoké Tatry, ale aj Poprad a obec Štrba. V samotnom meste Vysoké Tatry evidovali v tomto období vyše 132-tisíc turistov.

Najhoršie počas sviatkov a víkendov

Vedúca oddelenia regionálnej politiky na Mestskom úrade vo Vysokých Tatrách Darina Žembová spresnila, že ľudí sem láka turistika, obľúbené sú tiež vysokohorské chaty a Belianska jaskyňa. „Vyhľadávané sú aj rôzne športové a kultúrne podujatia, napr. Tatry v pohybe, Tatry Ice Master, Tatranský ľadový dóm, Medvedie dni, Tatranské kultúrne dni alebo Tatranské Vianoce,“ zdôraznila Žembová. Počas takýchto akcií a rovnako cez prázdniny, najmä zimné, je tu plno.

„My ako mesto tu máme dve parkoviská a tiež cestu, kde sa dá parkovať pozdĺžne. Spolu je k dispozícii asi štyristo parkovacích miest. Sú tu ešte aj súkromné parkoviská pri hoteloch, no celková kapacita miest na parkovanie je aj tak nedostačujúca,“ zdôraznil prednosta radnice Eugen Knotek.

Najhoršia je situácia počas sviatkov a víkendov. Parkovacie miesta sú plné a ďalšie autá, ktoré prichádzajú, len krúžia ulicami a blokujú sa navzájom. „Vtedy je tu naozaj jeden veľký chaos. Doslova auto na aute,“ potvrdzuje vyberač parkovného na súkromnom parkovisku za hotelom Grand. Knotek dopĺňa, že kým v minulosti bývali dopravné kolapsy vo Vysokých Tatrách len ojedinele, v súčasnosti už hrozia takmer každý víkend, počas prázdnin či predĺžených víkendov a sviatkov.

Smart City

„Riešenie je iba jedno. Postaviť nové parkoviská a dopravu vo Vysokých Tatrách riešiť systémovo. V súčasnosti sa v spolupráci so Žilinskou univerzitou, Fakultou prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, pracuje na analýze súčasnej dopravnej situácie vo Vysokých Tatrách. V priebehu zimnej i letnej sezóny bude zmapovaná a analyzovaná dopravná záťaž a potom by sme chceli problematiku reálne začať riešiť. Analýza by mala byť hotová do konca tohto kalendárneho roka,“ odhadol Knotek.

Celý nový systém dopravy by mal byť riešený ako Smart City, pomocou najmodernejších sofistikovaných technológií. Podľa Knoteka by chceli prestavať a zmodernizovať existujúce parkoviská, kde by mohli vzniknúť podzemné či nadzemné garáže. Zámerom je najmä vytvoriť záchytné parkoviská ešte pred vjazdom do mesta, z ktorých by turistov v pravidelných intervaloch vozili do Tatier autobusy či iné dopravné prostriedky.

„V meste by sme chceli mať aj technológie, ktoré by zachytávali a sčítavali nielen počet áut, ale aj chodcov, aby sme v reálnom čase vedeli povedať, koľko je u nás návštevníkov,“ pokračuje ďalej prednosta. Podľa neho by v najbližších rokoch najmä v Starom Smokovci a Tatranskej Lomnici mohlo pribudnúť 1 000 až 2 000 nových parkovacích miest.

Knotek mieni, že do budúcna musia počítať ešte s vyššou návštevnosťou veľhôr. „Po dokončení celého diaľničného úseku medzi Bratislavou a Košicami sa bude dať dostať zo slovenskej metropoly do Vysokých Tatier autom za tri hodiny. Predpokladáme, že potom bude ľudí zo západného Slovenska, ktorí sa rozhodnú stráviť víkend vo Vysokých Tatrách, ešte pribúdať,“ myslí si Knotek.

Pri výstavbe nového moderného systému parkovania Tatranci počítajú s investormi. Kým sa budú môcť pustiť do práce, musia vyriešiť problém, a tým je nedostatok vlastných pozemkov. Tu budú podľa Knoteka potrebovať ústretovosť štátu. Pozemky na účely dopravy si budú chcieť od štátu, ktorý ich vlastní, vziať do prenájmu alebo správy, v krajnom prípade odkúpiť. <PE>