Chorých na syfilis izolujú v nemocnici

Stane sa tak na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Trebišov. Po pondelkovom rokovaní krízového štábu v Trebišove o tom informoval prednosta trebišovského okresného úradu Rastislav Petrovič.

„Máme zámer tam, kde sa zistil syfilis, izolovať týchto chorých, aby nešírili ďalej túto chorobu. V prvej vlne hovoríme približne o siedmich nositeľoch ochorenia syfilis,“ uviedol prednosta pre novinárov. Budú sa podľa neho hľadať možnosti na umiestnenie chorých v špeciálnej lôžkovej časti. Otázne je umiestnenie pacientov v trebišovskej nemocnici.

„Skôr ich budeme dovážať do michalovskej nemocnice,“ povedal prednosta. Pri ambulantnej liečbe tí, ktorí sú chorí a nechodia na podávanie injekcií, budú podľa jeho slov predvádzaní políciou.

Predísť dezinformáciám

Konštatoval, že nejde o mimoriadnu situáciu a krízový štáb zvolal, aby si vypočul, ako doteraz postupovali štátne útvary pri riešení problému šírenia tohto ochorenia, ktorý je veľmi medializovaný. Snahou podľa neho je aj predísť dezinformáciám. "Chcem povedať zásadnú informáciu, čo sa týka stavu a počtu občanov, ktorí žijú na ulici Ivana Kraska a v spádových oblastiach.

Nežije tam 8-tisíc občanov, ako sa to uvádza v médiách, ale podľa štatistických údajov v tejto oblasti žije 3 511 občanov s trvalým pobytom, mimo trvalého pobytu je ich 62, sú to občania z iných obcí okresu, ale aj občania, ktorí sem prišli z Česka, a sú dočasne v týchto rodinách. Na iných uliciach ako na Ivana Kraska žije 54 občanov s trvalý pobytom, migrujúcich občanov podľa zistení je 113, čiže celkovo týchto občanov je približne 3 740," povedal v súvislosti so šírením syfilisu v rómskej osade.

Problematická osada

Na rokovaní krízového štábu sa zúčastnili aj zástupcovia RÚVZ, polície, prokuratúry či nemocnice. „Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pokračuje v oznámení orgánom činným v trestnom konaní a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o prípadnom výskyte tohto ochorenia do 18 rokov veku. Ďalej sme sa zhodli, že všetky zainteresované zložky cez svojich zamestnancov, hlavne mesto Trebišov, budú pokračovať v osvete na predchádzanie tejto chorobe,“ konštatoval Petrovič.

Chorobnosť na syfilis je v okrese Trebišov 16-krát vyššia ako v celej SR. Epidemiologická situácia vyhodnotená za rok 2017 vykazuje chorobnosť 108,4 prípadu na 100-tisíc obyvateľov. Ochorenia sa vyskytujú aj vo vekovej skupine do 18 rokov. Problematickou pri šírení tohto ochorenia je trebišovská rómska osada.