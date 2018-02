Zmeny v zdravotníctve: Tehotné ženy nezaplatia na urgente, pokuty ohľadne eZdravia sa zjemnia

Takúto zmenu schválili v utorok poslanci v pléne cez pozmeňujúci návrh k zákonu o radiačnej ochrane. Platiť by mala od polovice marca tohto roka.

Pôvodný návrh ministra zdravotníctva Tomáša Druckera (nominant Smeru) znel ale inak. Šéf rezortu najprv chcel, aby si tehotné pacientky pýtali zaplatených desať eur na urgente späť od svojej zdravotnej poisťovne. Po ohlasoch zo strany pacientskych organizácií, verejnosti a opozície však neskôr uznal, že „môže ísť o zbytočnú administratívu“ a od tohto nápadu upustil.

„Úplne jednoducho. Všetky tehotné ženy budú na urgente bez poplatkov, vypočul som si mnohé názory a myslím, že je to správne. Ďakujem za podnety, dámy, zaslúžite si pokoj,“ napísal Drucker na Facebooku po vlne kritiky.

Do paragrafového znenia sa teda napokon dostala formulka, „že sa navrhuje zabezpečiť, aby bola tehotná poistenka oslobodená od úhrady pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby, a to pri akejkoľvek zmene jej zdravotného stavu v súvislosti s tehotenstvom a pôrodom“.

Diskusia o poplatku pre tehotné ženy sa rozprúdila po tom, čo sa na poplatok sťažoval na sociálnej sieti muž tehotnej ženy z Nitry. Ministerstvo zdravotníctva krátko po tom avizovalo, že tému úhrad na urgente opäť otvorí a doprecizujú sa podmienky pre gravidné pacientky.

Nová desaťeurová výška poplatku na urgentoch v nemocniciach platí od novembra minulého roka, dovtedy sa platili dve eurá. Takýto poplatok má odradiť pacientov, ktorí by chceli zneužívať systém. Úhrada sa nemá týkať chorých, ktorí potrebujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Benevolentnejšie pokuty v rámci eZdravia

Štát bude pri udeľovaní pokút za nepripojenie sa do elektronického zdravotníctva benevolentnejší. Poslanci v parlamente v utorok odobrili, aby uloženie sankcie zdravotníkovi nebolo povinnosťou, ale možnosťou.

Úprava pravidiel prešla cez pozmeňujúci návrh k zákonu o radiačnej ochrane, reaguje sa ňou na súčasnú situáciu okolo eZdravia. Mnohí zdravotníci sa totiž sťažovali, že do systému sa nevedia pripojiť, pričom tvrdili, že to nie je ich vina. Žiadali preto formulku okolo sankcií zmeniť v zákone, a to i napriek tomu, že štát im dal prísľub, že pri udeľovaní pokút nebude prísny a bude brať do úvahy objektívne príčiny. Pozmeňujúci návrh hovorí o pokute do výšky 200 eur.

Zmena pravidiel sa dotkne aj zdravotných poisťovní. Tie už po novom nebudú môcť podmieňovať pripojenie ambulancií či nemocníc do ezdravia uzatvorením „akýchkoľvek zmluvných dojednaní“, ktoré s ním nesúvisia.

Cez zákon o radiačnej ochrane sa riešia aj podmienky pri vykonávaní prehliadok mŕtvych tiel. Po kritike zo strany lekárov-špecialistov sa upravuje prechodné obdobie, kedy ich Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) nebude zaraďovať do rozpisu na vykonávanie prehliadok.

„Pretože budú potrebovať preškolenie na prehliadky mŕtveho tela,“ píše sa v pozmeňujúcom návrh z dielne koaličných poslancov s tým, že prechodné obdobie by malo trvať do 30. júna tohto roka. Reč je o rozpise povinných služieb. Ten prichádza na rad vtedy, ak v krajoch nie je obstaraný organizátor a na služby nie je prihlásených ani dostatok dobrovoľných lekárov.

Opozícia chce pokutu úplne zrušiť

„Spomínanými zmenami reagujeme na súčasnú situáciu, ktorá si to vyžaduje,“ vysvetlil minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Opozícia v parlamentnom zdravotníckom výbore mu totiž nedávno vytkla, že rezort si „ide opravovať zákony cez právnu normu, ktorá s tým vecne nesúvisí“. Tá s niektorými Druckerovými zmenami aj tak nesúhlasí. Je napríklad za to, aby sa spomínaná pokuta súvisiaca s eZdravím rovno zrušila.

Minister však stále trvá na tom, že je „lepšie robiť drobné úpravy, ako keby sa mal termín ostrej prevádzky elektronického zdravotníctva posunúť“. V prípade zmien okolo zdravotných poisťovní uviedol, že zaregistroval pokusy jednej zo zdravotných poisťovní podmieňovať pripojenie do eZdravia splnením podmienok, „ktoré s ním nemali absolútne nič spoločné“.

Lieky na výnimky budú mať nové pravidlá

Podmienky preplácania liekov na výnimky z verejného zdravotného poistenia sa do konca roka majú prechodne zmierniť. Od začiatku roka na ne platia limity, koľko maximálne z ich ceny môžu zdravotné poisťovne uhradiť. Poslanci v pléne v utorok odsúhlasili, že to vo výnimočných prípadoch môže byť viac ako 90 až 75 percent z ceny.

Úprava pravidiel prešla cez pozmeňujúci návrh k zákonu o radiačnej ochrane. Na žiadosť ministra zdravotníctva sa tak reaguje na situáciu, ktorá nastala po zmenách v liekovej politike platných od januára. Okrem iného priniesli spomínané novinky v uhrádzaní liekov na výnimky. Nejde o bežné lieky, ale o tie, ktoré nesplnia podmienky vstupu do systému úhrad z verejného zdravotného poistenia, prípadne výrobcovia o vstup nepožiadajú. Často ide o drahú inovatívnu liečbu rakoviny, neurologických, kardiovaskulárnych či zriedkavých ochorení.

Plná úhrada poisťovne

Zdravotné poisťovne majú po novom limit, koľko môžu za liek na výnimku zaplatiť. Na rozdiel v cene majú dať farmafirmy zľavy podobne, ako je tomu v iných európskych krajinách. Stal sa však už prípad, že farmaceutická firma takú vysokú zľavu nedala a zdravotná poisťovňa tak chcela, aby pacientka doplatila za onkologický liek stovky eur mesačne. Plánovaná legislatívna zmena umožní, aby pacienti, ktorí sa začali liečiť za starých podmienok, mohli kontinuálne pokračovať v liečbe s plnou úhradou zdravotnej poisťovne.

O situácii rokoval nedávno minister zdravotníctva Tomáš Drucker so zdravotnými poisťovňami aj s Asociáciou inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP), ktorá združuje výrobcov liekov. Dohodli sa, že vyvinú maximálne úsilie, aby lieky schvaľované v režime výnimiek nemali finančný dosah na pacienta. Potvrdili to v spoločnom stanovisku. Všetky strany deklarovali, že v zmysle toho aj postupujú. Zdravotné poisťovne sa tiež zaviazali zachovať pacientom, ktorým sa už liečba liekom na výnimku začala, jej pokračovanie za nezmenených podmienok.

Štát však menil aj samotné podmienky pre vstup liekov do systému úhrad, vďaka čomu ich má splniť viac liekov. Minister Drucker si od toho sľubuje viac modernej liečby v bežnom režime úhrad bez potreby výnimiek.