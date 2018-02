Ďalšie otrasy v RTVS

Do svojich funkcií nastúpili iba v septembri minulého roka, krátko po príchode nového generálneho riaditeľa Jaroslava Rezníka. Vo verejnoprávnom médiu sa tak ohriali sotva pol roka. Pri pomenovaní dôvodov svojho rozhodnutia boli obaja skúpi na slovo.

„Mrzí ma to, že z RTVS odchádzam tak skoro, ale zdravie mám iba jedno,“ skonštatoval Rybanský. Chmel podľa vlastných slov skončil zo súkromných dôvodov. Obaja sa s vedením dohodli na ukončení spolupráce k 28. februáru.

Kto ich nahradí, zatiaľ nie je známe. Hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková pre Pravdu potvrdila, že rokujú s niekoľkými „profesionálmi z mediálnej oblasti“. O koho by malo ísť, nespresnila. „Keďže ich je viac, je logické, že pokiaľ nepríde k finálnej dohode, nebolo by korektné, aby sme medializovali konkrétne mená,“ doplnila Rusnáková.

Odchod po piatich mesiacoch je prekvapujúci

Odchod Rybanského a Chmela zarazil aj členov Rady RTVS. „Ak sa po piatich mesiacoch rozhodli odísť dvaja ľudia z vedenia, je to prekvapujúce,“ povedal predseda rady Igor Gallo a dodal, že keďže detaily ich rozhodnutia nepozná, nerád by ho bližšie komentoval. „Rozumiem, že to vyvoláva mnoho otázok, no špekulovať by bolo z mojej strany nezodpovedné,“ dodal Gallo.

„Sú to členovia vrcholného manažmentu, nastúpili len nedávno a zaskočilo ma, že odchádzajú po takomto krátkom čase. Bolo zverejnené, že je to z osobných a zdravotných dôvodov, to sa dá akceptovať, ale o bližších dôvodoch sa asi budeme musieť porozprávať na najbližšom zasadnutí rady,“ reagoval podpredseda rady Martin Kákoš na otázky Pravdy.

Výmena na stoličkách šéfov spravodajstva a publicistiky je už druhou výraznou zmenou vo verejnoprávnom médiu od začiatku roka. V polovici januára nečakane skončila investigatívna relácia Reportéri, ktorá bola poslednou svojho druhu na Slovensku.

Rezník argumentoval častými chybami v reportážach, čo však redakčný tím odmietol. Následne generálny riaditeľ uviedol, že pozastavenie relácie je iba dočasné a Reportéri by sa mali na obrazovky vrátiť v septembri. Redaktorom zatiaľ ponúkol presun do relácie Občan za dverami.

Podľa Rusnákovej tak urobili Lýdia Kokavcová, Katarína Začková a Ivan Brada. Dodala tiež, že ďalší bývalý redaktor Reportérov Juraj Mravec bude spolupracovať na relácii Slovensko v obrazoch a reportérka Soňa Gyarfášová sa bude v rozhlase venovať témam Osudy 20. storočia a participovať na podujatiach k tohtoročným tzv. osmičkovým jubileám.