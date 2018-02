Sneženie nám v najbližších dňoch pripomenie, že zima stále trvá

So snežením súvisí aj tvorba snehových jazykov.

Bratislavu a južnú polovicu územia SR čaká počas stredy bohatá snehová nádielka. V hlavnom meste môže do podvečera spadnúť až 10 centimetrov (cm), ešte väčší prídel snehových zrážok zažijú okresy Nitrianskeho, Banskobystrického i časti Trenčianskeho a Košického kraja, kde do 19.00 h môže pribudnúť od 10 do 15 cm nového snehu.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre spomínané regióny výstrahu pred snežením 1. stupňa. So snežením súvisí aj tvorba snehových jazykov. SHMÚ upozorňuje, že sa od 09.00 h do 16.00 h môžu tvoriť na cestách juhozápadného Slovenska i južnej časti stredného Slovenska.

Od poludnia sa k týmto výstrahám pridá aj ďalšia, varujúca pred poľadovicou. Tá platí pre celé územie Slovenska.