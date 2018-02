Poslanec SNS predložil návrh na oslobodenie 13. a 14. platov od daní a odvodov

Dobrovoľné trináste a štrnáste platy majú byť postupne oslobodené od daní a odvodov do sumy 500 eur pod podmienkou, že budú aspoň vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca.

Poslanec NR SR za SNS Radovan Baláž predložil počas parlamentnej rozpravy k návrhu novely Zákonníka práce pozmeňujúci návrh na oslobodenie trinástych a štrnástych platov od daní a odvodov. Dobrovoľné trináste a štrnáste platy majú byť postupne oslobodené od daní a odvodov do sumy 500 eur pod podmienkou, že budú aspoň vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca.

Trináste platy by zamestnávateľ vyplácal v júni a štrnáste platy v decembri. Pozmeňujúci návrh ich definuje ako peňažné plnenia, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a vianočných sviatkov. Podmienkou bude to, aby pri trinástom plate oslobodenom od daní a odvodov pracovný pomer zamestnanca trval nepretržite aspoň dva roky. Oslobodenie štrnásteho platu od daní a odvodov bude podmienené tým, aby zamestnanec pracoval u zamestnávateľa nepretržite aspoň štyri roky a druhou podmienkou bude, aby zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi aj trinásty plat.

Trinásty plat v sume aspoň priemerného mesačného zárobku zamestnanca by mal byť do výšky 500 eur prvýkrát oslobodený od zdravotného poistenia od tohto roku, od dane z príjmov v roku 2019 a od sociálnych odvodov až od roku 2021. Štrnásty plat v sume najmenej priemerného mesačného zárobku sa má do výšky 500 eur prvýkrát oslobodiť od zdravotných odvodov od tohto roka, od dane z príjmov takisto od tohto roka a od sociálnych odvodov od roku 2019. Z trinásteho a štrnásteho platu, ktorý prevyšuje sumu 500 eur, sa bude naďalej platiť daň z príjmov, aj sociálne a zdravotné odvody.