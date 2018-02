Marián Kočner žiada vyplatenie ďalšej miliónovej zmenky

Ako na súde uviedol právny zástupca žalovateľa, ktorým je Kočnerova spoločnosť, spolu s danou sumou požadujú vyplatiť aj úrok z omeškania od júna 2016 vo výške šesť percent.

Právny zástupca spoločnosti Markíza Slovakia Tomáš Kamenec však na pojednávaní vyhlásil, že má pochybnosti o pravosti zmenky, špeciálne o tom, že bola podpísaná v júni roku 2000, ako tvrdí žalobca. Podľa neho mohlo k podpisu zmenky dôjsť neskôr, teda v čase, keď už Rusko nemal právo vystupovať aj v mene TV Markíza.

Preto požadoval, rovnako ako v prípade zmenky za 26 miliónov eur, aby jej pravosť preskúmali zahraniční odborníci. S tým nesúhlasí žalobca, podľa ktorého by v prípade prevozu zmenky do zahraničia mohlo dôjsť k jej poškodeniu. Argumentuje tiež tým, že zahraniční odborníci nie sú zapísaní v slovenskom zozname súdnych znalcov.

Pred súdom dnes vo veci vypovedal aj žalovaný v prvom rade Pavol Rusko. Ten priznal podpis spolu štyroch zmeniek s tým, že „ak by som zmenky nepodpísal v roku 2000, nebola by TV Markíza“. Podľa Ruska je za celú situáciu zodpovedná jeho bývalá spoločníčka Silvia Volzová, ktorej vinou sa televízia dostala do exekúcie.

„Ja som len naprával veci, ktoré ona spôsobila,“ uviedol s tým, že v súvislosti s exekúciou voči televízii vznikla otázka, či tým nebude postihnutá aj vysielacia licencia. Podľa neho totiž hrozilo, že licencia ako nemajetkové právo prejde na spoločnosť Gamatex ako veriteľa, v dôsledku čoho by mohla byť licencia zrušená. Spôsob, akým tomu predísť, bol podľa Ruska kúpa spoločnosti Gamatex.

Tá sa nakoniec udiala tým spôsobom, že 80 miliónov korún bolo vyplatených ihneď, a ďalších 500 miliónov malo byť vyplatených neskôr, po splnení stanovených podmienok. Podmienkami vyplatenia boli konkrétne predĺženie vysielacej licencie na ďalšie obdobie, zvýšenie hodnoty televízie ako aj zabezpečenie vlastníctva akcií jedným subjektom. „Podpis zmeniek nepoškodil Markízu, umožnil jej 17 rokov vysielať,“ povedal Rusko s tým, že návrh na spôsob kúpy Gamatexu mu prezentoval právnik Ernest Valko, ktorý bol vtedy aj podpredsedom licenčnej rady.

Podľa Ruska ho práve on upozornil, že prechodom licencie na Gamatex by mohlo nakoniec dôjsť k jej zrušeniu. Rusko nakoniec podpísal spolu štyri zmenky, pričom dve boli každá na 500 miliónov korún a ďalšie dve boli záložné v prípade, že by nedošlo k vyplateniu prvých dvoch. Vtedy však podľa neho mala samotná Markíza, k záchrane ktorej podpis dopomohol, hodnotu 10 miliárd korún.

Právnik Markízy poukazoval na to, že zmenky neboli evidované v oficiálnom účtovníctve spoločnosti Markíza, na čo Rusko odpovedal: „Vôbec som sa tým netrápil.“ Podľa vlastných slov ich podpisoval len za prítomnosti Valka, pričom sa o podpise zmienil aj americkému vlastníkovi spoločnosti, pod ktorú spadala televízia.

Inak podpis s nikým nekonzultoval. Na otázku, či pri predaji svojho podielu v spoločnosti povedal kupujúcim o existencii zmeniek, odpovedal: "Keď si myslia, že sú poškodení, nech ma žalujú.

„Rusko podľa vlastných slov trvá na tom, že v tom čase bol podpis zmeniek jediné riešenie situácie a vďaka nemu televízia funguje dodnes. Na otázku, aký je jeho vzťah s Mariánom Kočnerom, ktorý bol na dnešnom pojednávaní tiež prítomný, odpovedal, že ambivalentný, ľahostajný. "Nie sme žiadni kamaráti, ale jeden druhému sme to na rozdiel od iných ani netvrdili,“ dodal.

Po skončení Ruskovej výpovede pojednávanie sudkyňa odročila na 22. februára, keď má byť vypočutý Marián Kočner a tiež znalec, ktorý na žiadosť žalujúceho vypracoval posudok o pravosti zmenky.

Na rovnakom súde sa zároveň pojednáva spor o vyplatenie zmenky za 26 miliónov eur. V prípade zvyšných dvoch zmeniek sa pojednávanie ešte nezačalo.