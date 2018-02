Olympiáda núti študentov rozmýšľať

"Prišiel som, videl som, prehral som. Videl som to na skúšajúcich. Ale bolo to dobré, ak sa bude dať, pôjdem aj na budúci rok," hovorí Arthur Stoličný, druhák na Strednej odbornej škole chemickej v Bratislave po absolvovaní krajského kola Olympiády ľudských práv.

Študenti odborných škôl sa na tejto súťaži cítia byť trochu v nevýhode oproti gymnazistom, ktorí majú na školách viac priestoru na spoločenskovedné predmety. Ale s výchovou k ľudským právam by sa podľa nich malo začať už na základných školách.

„Malo by to fungovať tak, aby na občianskej dal učiteľ nejaký problém a diskutovali by o tom,“ odporúča Arthur. Aj podľa Xenie Sikora, maturantky na obchodnej akadémii, diskusie na školách veľmi chýbajú.

„Väčšinou do nás tlačia len fakty,“ hovorí Xenia, ktorá je na tejto olympiáde už tretí raz. „Podľa mňa je to super súťaž. Človeka prinúti porozmýšľať o rôznych veciach,“ dodala. Podľa stredoškoláka Ondreja Sekáča je to zas veľmi dobrá súťaž aj preto, že aj takýmto spôsobom informuje o nástrahách extrémizmu.

Olympiáda ľudských práv, ktorej hlavným mediálnym partnerom je opäť denník Pravda, oslavuje tento rok už 20 rokov. „Veľmi dobre vieme, čo to znamená, prestať byť ostražitý v demokracii. Ak si ceníme základné hodnoty demokracie, že je to režim mieru, rešpektu, ľudských práv a priestor príležitostí, tak by sme sa mali naučiť tomu rozumieť. A kde inde je na to priestor, ak nie na školách? Aj keď veľmi dôležitú úlohu v tom zohráva i rodina, celková spoločenská atmosféra a politické elity,“ hovorí predsedníčka Celoštátnej komisie Olympiády ľudských práv Dagmar Horná.

Podľa predsedníčky krajskej komisie olympiády za Bratislavský kraj Zuzany Smetanovej, ktorá učí na strednej odbornej škole, študenti o túto oblasť majú záujem. "Najťažší je začiatok, keď povedia – nechce sa nám, prečo my a jednoduchšie je, keď nám všetko nadiktujete.

Tieto témy si totiž od nich vyžadujú aktivitu. Ale postupne sa naučia, že je to pre nich osožné," hovorí Smetanová. Ľudské práva učí zážitkovou formou, diskusiami pri modelových situáciách či cez dokumentárne filmy. A stáva sa, že napríklad pri témach odbúravania rodových stereotypov, ich dôsledkov a násilí, deti začnú hovoriť o vlastných osobných skúsenostiach.

Smetanová však upozorňuje aj na riziko krátenia vyučovacích hodín na odborných školách zapojených do duálneho vzdelávania. „V duálnom systéme je pomer 80 percent odbornej prípravy a praxe a 20 percent ďalšie predmety. Tak dochádza akoby k zániku týchto predmetov a tiež k tomu, že to neučia odborníci na daný predmet. Je to veľmi nebezpečné a je len otázka času, kde a aké informácie si títo žiaci nájdu a kto im čo ponúkne,“ upozorňuje Smetanová.