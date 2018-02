Bratislava pripravuje nové kvóty pre elitné gymnáziá

O elitných gymnáziách v hlavnom meste rozhodoval tento týždeň parlament. Ten pre celý kraj navýšil počty prvákov. Na hneď reagoval štátny úrad. „Okresný úrad Bratislava, odbor školstva už vydal rozhodnutia, ktoré väčšine škôl už posielal,“ povedala Michaela Paulenová z tlačového odboru ministerstva vnútra. Ide najmä o súkromné a cirkevné školy, ktorým od budúceho školského roka hrozili prázdne prvácke triedy.

Štát zákonom obmedzil počet prijímaných detí na osemročné gymnáziá na 5 percent z populačného ročníka. K prvým zmenám malo prísť v septembri. Ukázalo sa však, že kým ostatným krajom táto hranica vyhovuje, Bratislave nestačí. Ak by zostala zachovaná, došlo by k 90-percentnému zníženiu počtu žiakov prvého ročníka v cirkevných osemročných gymnáziách a 60-percentnému zníženiu v súkromných. Proti sa preto postavili najmä riaditelia a rodičia v hlavnom meste.

Celý kraj nakoniec cez novelu školského zákona dostal výnimku a limit sa zdvihol na 10 percent. Týka sa však len budúceho školského roka. „Ministerstvo školstva chce fungovanie osemročných gymnázií komplexne upraviť v novele školského zákona s účinnosťou od septembra,“ avizuje jeho tlačový odbor.

„Hasí sa najurgentnejší problém, ak sa nepristúpi k novele, na budúci rok môže nastať to isté,“ reagovala Andrea Janočková, riaditeľka cirkevnej Spojenej školy sv. Vincenta de Paul. Stanovením hranice škola prišla o možnosť otvoriť prvácky ročník. „Mali sme vždy povolenie otvoriť jednu triedu s 30 žiakmi. Teraz čakáme, čo zmení rozhodnutie okresného úradu,“ poznamenala riaditeľka.

Nižší počet žiakov malo pôvodne prijať aj Gymnázium Bilíkova. Jeho riaditeľ Ján Dančík uznáva, že osemročných gymnázií je veľa. „Ale ak chceme zlepšovať úroveň školstva, musíme to robiť cez základné školy a nie cez tento typ gymnázií,“ myslí si Dančík. V súčasnosti čakajú na rozhodnutie úradu, či do budúcej prváckej triedy nastúpi 52 alebo pôvodne plánovaných 56 detí.

Do kvóty 10 percent podľa Paulenovej nespadajú deti, ktoré sú v experimentálnych triedach a deti z intelektovým a športovým nadaním. Hranica počtu prijatých detí sa tak netýka športových gymnázií či škôl, ktoré sa venujú deťom s Aspergerovým syndrómom. „Dôvodom je skutočnosť, že prijatie týchto žiakov sa uskutočňuje na základe talentovej skúšky alebo súčasťou prijímacieho konania je aj psychodiagnostické vyšetrenie na preukázanie všeobecného intelektového nadania,“ vysvetľuje tlačový odbor rezortu školstva.

Stopku na prvákov takto pôvodne dostalo aj Gymnázium CENADA, ktoré navštevujú deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – mimoriadnym nadaním či autizmom, resp. Aspergerovým syndrómom. „Máme radosť z toho, že sme sa dokonca dostali mimo kvót, uľavilo sa nám,“ teší sa riaditeľka Jana Jurášková. Keby hranica zostala, nemohli by na budúci rok zobrať nikoho. „Zvyčajne otvárame jednu triedu s počtom 22 detí, pričom zväčša nás vyhľadávajú rodičia, ktorých dieťa je nadané, ale má Aspergerov syndróm,“ priblížila Jurášková. Pripomína, že ich gymnázium má iný spôsob vzdelávania. „Nesústreďujeme sa na výkonnosť, ale na osobnosť, lebo aj nadané dieťa ako také, má isté riziká vo svojom vývine, napríklad trpí disfunkčným perfekcionizmom či senzitivitou,“ dodáva riaditeľka.

Aj riaditelia špeciálne zameraných gymnázií volajú po trvalej zmene zákona. „Ponúkame síce osem- aj štvorročnú formu športového gymnáziá, ale ak dieťa začne so športom až v 15 rokoch, je to dosť neskoro,“ vysvetlil Juraj Rechtorík, riaditeľ Súkromného športového gymnázia Gaudeamus, Dudvážska. To pre pôvodne stanovené kvóty nemohlo prijať na osemročnú formu ani jedného žiaka Do prvého ročníka pritom zvyčajne prijímali v priemere desať športových nádejí.

Deti okrem vedomostí musia pri testoch dokázať aj fyzickú zdatnosť. Tú preukazujú pri člnkovom behu, skokoch z miesta, sklápačkách alebo pri hode loptou do diaľky. „Na škole sa im venujeme individuálne, lebo keďže sú to športovci, majú veľa objektívnych absencií, ako športové sústredenia, dvojfázové tréningy či turnaje v zahraničí,“ objasnil špecifikáciu štúdia na škole riaditeľ.

Päťpercentné kvóty na počty žiakov na všetkých typoch osemročných gymnázií začali platiť minulý rok. Presadil ich ešte exminister školstva Ján Mikolaj v roku 2008, no ich zavedenie do praxe sa niekoľkokrát odložilo.