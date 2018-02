Pod kolesami vlakov zomreli minulý týždeň dvaja muži

Možným predĺžením širokorozchodnej trate do Bratislavy sa cíti ohrozené najmä prekladisko v Čiernej nad Tisou.

Na slovenských železniciach zahynuli minulý týždeň dvaja ľudia, oba prípady sa stali cez víkend. V sobotu večer usmrtil osobný vlak muža v úseku Pezinok – Šenkvice, v nedeľu ukončil svoj život ďalší muž na stanici v Podunajských Biskupiciach (okr. Bratislava). Informovala o tom hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Ivana Popluhárová. V Prešove zrazil v pondelok osobný vlak muža, ktorého so zraneniami previezli do nemocnice. V úseku Leopoldov – Hlohovec polícia v piatok zadržala osobu so samovražednými úmyslami. V ten istý deň večer sa takmer stala v úseku Streda nad Bodrogom – Slovenské Nové Mesto (okr. Trebišov) tragédia, ktorej však rušňovodič stihol zabrániť a zastavil tesne pred mužom, ktorý sedel v koľajisku.

V minulom týždni ŽSR evidujú dve zrážky auta s vlakom na železničnom priecestí. Prvá sa stala v utorok na priecestí v úseku Štrbské Pleso – Vyšné Hágy, nik sa nezranil. Ďalšia zrážka sa stala v sobotu v úseku Snina – Dlhé nad Cirochou, vodičku auta previezli so zraneniami do nemocnice. Nebezpečný prípad sa stal aj na úseku Krompachy – Margecany (okr. Gelnica), kde rýchlik zastavil približne 50 metrov pred autom uviaznutým na priecestí. Po zastavení vlaku pomohla vlaková čata auto odtlačiť, vodič z miesta udalosti ušiel.