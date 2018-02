Danko poslal do Ruska kondolencie, podpísal sa aj do kondolenčnej knihy

Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko zaslal v súvislosti s nedeľňajším (11.2.) zrútením ruského civilného lietadla kondolencie predsedovi Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie Viačeslavovi Viktorovičovi Volodinovi a predsedníčke Rady federácie FZ RF Valentine Ivanovne Matvijenkovej. Zároveň sa v pondelok spolu s ruským veľvyslancom na Slovensku Alexejom Leonidovičom Fedotovom podpísal do kondolenčnej knihy. Informoval o tom hovorca sekretariátu predsedu NR SR Tomáš Kostelník.

„S obrovským zármutkom a ľútosťou som prijal správu o leteckej katastrofe lietadla An-148 v Moskovskom regióne, pri ktorej vyhaslo mnoho ľudských životov. Dovoľte mi preto, aby som Vám vyjadril hlbokú úprimnú sústrasť,“ uviedol Danko. Ubezpečil, že slovenský národ je myšlienkami a modlitbami s rodinami a príbuznými obetí nešťastia.

Lietadlo spoločnosti Saratovské aerolínie so 65 pasažiermi a šiestimi členmi posádky havarovalo v nedeľu (11.2.) popoludní niekoľko minút po štarte z moskovského letiska Domodedovo, odkiaľ malo letieť do mesta Orsk v Orenburskej oblasti pri južnej hranici Ruska s Kazachstanom. Haváriu nikto neprežil. lencie, podpísal sa aj do kondolenčnej knihy