M. Beblavý: Je kľúčové, aby človek či skupina cez médiá neovládali spoločnosť

To je v demokracii kľúčové. Na utorkovom brífingu to vyhlásil opozičný poslanec Miroslav Beblavý (nezaradený), ktorý spolu s kolegami predložil do parlamentu novelu zákona o vysielaní a retransmisii. Tá má zabrániť možnej koncentrácii moci v médiách.

Beblavý uviedol, že o návrhu hovoril aj s ministrom kultúry Marekom Maďaričom (Smer-SD), ktorý chystá vlastný zákon. „Ale to, že na tom pracuje, hovoril už pred niekoľkými mesiacmi. Podľa nás to treba prijať hneď,“ odkázal a poukázal na medializované informácie o pripravovanom vstupe finančnej skupiny Penta, ktorá vlastní printové médiá, do televízie Markíza. Beblavý však odmietol, že by to bol zákon pripravovaný len kvôli Markíze, považuje ho za systémový.

Obchádzanie legislatívy

Spoluautorka novely Simona Petrík (nezaradená) uviedla, že v súčasnosti si na Slovensku môže kúpiť noviny alebo televíziu hocijaká schránková firma, za ktorou môže byť ktokoľvek. „Myslíme si, že je za tým nedostatočne precízny súčasný zákon. Toto chceme zmeniť. Je vecou národného záujmu, aby sme vedeli, kto skutočne médiá vlastní,“ konštatovala.

Predkladatelia novely uznávajú, že už súčasná legislatíva zakazuje tzv. krížové vlastníctvo médií, prax však podľa nich ukazuje jej obchádzanie. Umožňuje to údajne nedostatočné znenie právnej úpravy, ktorá nepredpokladá úplné odkrytie vlastníckej štruktúry médií.

Aktualizačným momentom pre podanie návrhu zákona boli zverejnené informácie o možnom vstupe finančných skupín s vlastníctvom printových médií do priestoru významných stredoeurópskych mediálnych staníc. „Práve nedostatočné znenie právnej úpravy by tento vstup umožnil – so všetkými z toho vyplývajúcimi rizikami, najmä vo vzťahu k politickým právam a slobodám, ktoré zaručuje Ústava SR, ako aj príslušné medzinárodné zmluvy,“ tvrdia opoziční poslanci.

Zápis do registra partnerov verejného sektora

Ich novela preto počíta so zápisom elektronických a najväčších printových médií do registra partnerov verejného sektora, fungujúceho na základe zákona, ktorý bol schválený Národnou radou SR ešte v októbri 2016 hlasmi 121 poslancov. „Tým dôjde k identifikácii konečných užívateľov výhod pri jednotlivých právnických osobách a k odhaleniu ich skutočných vlastníkov. Kontrola krížového zákazu orgánmi verejnej moci by tak nemohla naraziť na spleť vlastníckych štruktúr, z ktorých by nebolo jasné, či k porušeniu krížového zákazu dochádza alebo nie,“ uviedli Miroslav Beblavý, Viera Dubačová a Simona Petrík.

Do časti zákona o vysielaní a retransmisii, ktorá hovorí o pluralite informácií a priehľadnosti majetkových a personálnych vzťahov vo vysielaní, tak navrhujú vložiť ustanovenie, podľa ktorého konečný užívateľ výhod pri vysielateľovi rozhlasovej alebo televíznej programovej služby nebude môcť byť konečným užívateľom výhod aj pri vydavateľovi celoštátnej periodickej tlače.

Trojica poslancov tiež navrhuje, aby mal vysielateľ povinnosť súčinnosti vo vzťahu k Rade pre vysielanie a retransmisiu v prípade potreby preukázania plnenia obmedzení pri konečnom užívateľovi výhod. Pri eventuálnom nesplnení zákonných obmedzení určí rada vysielateľovi primeranú lehotu na nápravu. Ak náprava v lehote nenastane, rada vysielateľovi odníme licenciu.

Podľa súčasného znenia zákona možno udeliť právnickej osobe licenciu, ak má právnu formu obchodnej spoločnosti, má sídlo na území Slovenskej republiky alebo má na území Slovenska umiestnenú organizačnú zložku svojho podniku a je zapísaná do obchodného registra. Trojica predkladateľov tu navrhuje doplniť aj podmienku zápisu do registra partnerov verejného sektora.

Návrh novely tiež počíta s povinnosťou zápisu do registra partnerov verejného sektora aj pre vydavateľov periodickej tlače. Túto povinnosť však majú mať len vydavatelia, pri ktorých sa to vzhľadom na šírku mediálneho zásahu javí ako nevyhnutné, teda vydavatelia, ktorí dosiahnu ročný obrat milión eur a viac.