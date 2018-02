Povinnosť dabovať české rozprávky do slovenčiny sa rušiť nebude

Povinnosť dabovať české rozprávky a ďalšie pôvodné audiovizuálne diela určené deťom do 12 rokov do slovenčiny sa rušiť nebude.

Plénum NR SR totiž v utorok nepodporilo novelu zákona o štátnom jazyku, ktorú predložili opoziční poslanci Ondrej Dostál, Peter Osuský (obaja SaS), Viera Dubačová a Zuzana Zimenová (obe nezaradené).

Členovia snemovne pripomínali, že súčasný zákon dovoľuje vysielať české filmy a ďalšie pôvodné české programy bez toho, aby boli dabované alebo titulkované do štátneho jazyka. V právnej norme je však obsiahnutá aj úprava vysielania audiovizuálnych diel určených maloletým do 12 rokov, ktorá je striktnejšia. „Inojazyčné audiovizuálne dielo určené maloletým do 12 rokov šírené vysielaním musí byť povinne dabované do štátneho jazyka. Jedinou výnimkou je vysielanie audiovizuálnych diel určených maloletým do 12 rokov v jazykoch národnostných menšín v rámci inojazyčných televíznych programov alebo iných zložiek televíznej programovej služby,“ píše sa v zákone.

Podľa autorov novely je tak dôsledkom aktuálneho zákona zákaz vysielania českých rozprávok a ďalších pôvodných audiovizuálnych diel určených deťom do 12 rokov v českom jazyku, hoci čeština je v Slovenskej republike všeobecne zrozumiteľným jazykom nielen pre dospelých, ale aj pre deti. „Kým české filmy pre dospelých a mladých nad 12 rokov je možné v slovenských televíziách vysielať v češtine, české rozprávky pre deti do 12 rokov musia byť dabované do slovenčiny alebo musia byť prezentované ako diela určené pre divákov nad 12 rokov,“ upozorňovala štvorica predkladateľov. Za porušenie tejto povinnosti hrozia televíziám pokuty od 99 do 1659 eur.

Poslanci označili stav, ktorý pod hrozbou pokút zakazuje vysielať v slovenských televíziách české rozprávky v pôvodnom znení, za nesprávny a vecne neodôvodnený žiadnym skutočným verejným záujmom. Preto navrhovali upraviť zákon o štátnom jazyku obdobným spôsobom, aby bolo možné vysielanie pôvodných českých rozprávok v českom jazyku.