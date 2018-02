Vo vedení ministerstva obrany si robia prieky

Zamestnanec kancelárie štátneho tajomníka a priamy Ondrejcsákov podriadený uspel vo výberovom konaní na kurz do Európskeho centra pre bezpečnostné otázky Georgea C. Marshalla v bavorskom meste Garmisch Partenkirchen. Na náklady organizátorov sa mal vzdelávať medzi špičkovými odborníkmi z celého sveta vo svojej pracovnej agende strategickej komunikácie.

„Ale do Garmischu nepôjde, lebo šéf ministerstva obrany to zablokoval. Lebo,“ napísal minulý týždeň na svojom profile Ondrejcsák. „Oplatí sa nám kompromitovať vzťahy kvôli takýmto – z pohľadu strategických záležitostí menej podstatným – veciam? Uvedomujeme si vôbec konzekvencie a že ako bude ministerstvo vyzerať v očiach partnerov?“ pýtal sa vo svojom príspevku.

Podľa našich informácií na toto rozhodnutia už naši partneri aj zareagovali – s nepochopením. Zákaz ministerstva mal u organizátorov kurzu spôsobiť menší šok. Ministerstvo sa údajne v očiach Spojených štátov strápnilo do takej miery, že tému otvoril ich veľvyslanec na stretnutí s ministrom Gajdošom.

Na ministerstve sa však tvária, že o žiadnom spore nevedia. „Ministerstvo obrany nemá dôvod komentovať názory prezentované na súkromných facebookových profiloch. Minister obrany Peter Gajdoš nemá žiadny spor so štátnym tajomníkom Róbertom Ondrejcsákom,“ reagovala hovorkyňa rezortu Danka Capáková s tým, že vzdelávanie štátnych zamestnancov sa realizuje v zmysle zákona o štátnej službe. Rozhovor Gajdoša s americkým veľvyslancom na túto tému však ministerstvo nevyvrátilo.

Predseda koaličnej strany Most-Híd Béla Bugár o problémoch vo vedení ministerstva vie a chystá sa s tým niečo robiť v najbližších dňoch. „My spory neriešime cez médiá. Ondrejcsák dal niečo do statusu a treba to riešiť. Treba riešiť aj to, prečo, to tam dal. Ale ako a kedy, to je vnútorná vec, ktorú vyriešime medzi SNS a nami,“ odpovedal Bugár pre Pravdu.

Ondrejcsák sa k sporu viac vyjadrovať nechce. Povedal len, že všetko, čo chcel, už napísal do facebookového statusu a pripomenul, že ním len reagoval na veľké nepochopenie partnerov. Úradník, o ktorom Ondrejcsák písal, nakoniec na kurz aj tak odišiel. „Rozhodol som sa nastúpiť na výskumný pobyt aj za cenu vyčerpania celoročnej dovolenky,“ odkázal v pondelok zamestnanec kancelárie štátneho tajomníka.

Bezpečnostný analytik Jaroslav Naď zo Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku hovorí, že strategická komunikácia je teraz top priorita v rámci NATO a Európskej únie. „Potrebujeme komunikovať odborné veci jazykom zrozumiteľným pre bežných ľudí. Aby pochopili, že NATO tu nie je kvôli Rusku, alebo že financie do obranných rozpočtov musíme dávať nie preto, aby sme vytvorili obrovské zbrojárske konglomeráty, alebo preto, že to potrebujeme. Aby ľudia pochopili, prečo Slovensko a Európa potrebujú obranu a ozbrojené sily,“ vysvetľuje Naď.

Tento krok ministerstva považuje za veľmi zlé rozhodnutie, ktoré dokazuje nekompetentnosť. Vidí za ním jednoznačne osobné spory vo vedení rezortu. „Je to naozaj smiešne, keď vám niekto chce dať aj zdroje na školenie úradníka a vy to nechcete, lebo sa vám ten človek osobne nepáči. Je to principiálne rozhodnutie proti pánovi Ondrejcsákovi. Keby išlo o niekoho iného, tak by ho pustili,“ hovorí Naď.