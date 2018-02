Parlament neschválil zrušenie doplnkových ordinačných hodín

Poslanci neschválili návrh opozičného hnutia OĽaNO, ktorým by sa zrušila možnosť lekárov alebo poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zriadiť si doplnkové ordinačné hodiny, počas ktorých by sa pacienti mohli objednať na vyšetrenie a toto vyšetrenie by bolo spoplatnené sumou do 30 eur.