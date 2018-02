Kiska mi nepovedal o tom, že nebude kandidovať, tvrdí Danko

„Žasnem, ako je každý informovaný o privátnych stretnutiach. Môžem poprieť, že také špekulácie zaznievajú. Každý sme si strojcom svojho šťastia, ale každý držíme privátnu informáciu. Ale nedisponujem vecami, o ktorých som dnes čítal,“ povedal Danko na tlačovej konferencii v reakcii na otázku, či môže potvrdiť, že jemu a Ficovi Kiska na stretnutí povedal, že nebude kandidovať.

Fico doplnil, že ústavní činitelia sa stretávajú, čo je podľa jeho slov pre krajinu podstatné. Víta, že sa zídu aj na konvente o európskej budúcnosti. Poukázal na dianie v únii a opätovne sa prihlásil k európskemu jadru.

„Ja som za to, aby Slovensko bolo súčasťou jadra,“ poznamenal premiér, podľa ktorého by v tejto súvislosti mali traja najvyšší ústavní činitelia ďalej prezentovať spoločný postoj.

Prezident Kiska ešte oficiálne nepovedal, či sa bude v roku 2019 opäť uchádzať o post hlavy štátu. Svoje rozhodnutie by mal oznámiť v marci. Viacerí koaliční aj opoziční politici však už hovoria, že kandidovať nebude. Niektorým to mal Kiska povedať sám. Aktuality.sk napísali, že prezident to povedal aj Dankovi a Ficovi. Premiér to v utorok nepotvrdil.